Menés 3-0 face aux Sixers, les Raptors n’avaient pas d’autre choix que de repartir avec la win ce samedi à Toronto. Mais pour cela, ils avaient besoin du Pascal Siakam de la fin de saison régulière et pas celui du Game 3. Ça tombe bien, Spicy P a réagi en champion en sortant peut-être la meilleure performance de sa carrière en Playoffs. De quoi permettre à Toronto de prendre le dessus sur Philadelphie 110-102.

Il avait juré qu’il serait plus agressif après sa performance très décevante du Game 3. Et il a assumé. Trois jours après être passé à côté de sa deuxième mi-temps lors de la défaite à domicile des Raptors, Pascal Siakam s’est tout simplement comporté en franchise player pour maintenir les Dinos en vie dans ce premier tour de Playoffs : 44 minutes de jeu, 34 points, 8 rebonds, 5 caviars, 1 interception, 2 contres, le tout à 10/19 au tir et 13/15 aux lancers-francs. Oubliez le Spicy beaucoup trop timide qui a terminé avec un zéro pointé en seconde période et prolongation du troisième match (0 points à 0/5 au tir et zéro lancer tenté), ce soir on a vu le Spicy version All-Star qui a particulièrement ébloui les dernières semaines de la régulière. Alors que Fred VanVleet a été obligé de rejoindre les vestiaires à cause de ses bobos, Siakam a laissé de côté son début de série plutôt compliquée (un peu moins de 19 points de moyenne sur les trois premiers matchs) pour vraiment tout lâcher, et par la même occasion porter les siens sur ses épaules. Le meilleur Camerounais sur le parquet ce samedi se nommait bien Pascal, alors qu’un Joel Embiid perturbé par son pouce galérait face à l’effort collectif démontré par la défense canadienne. 34 points, c’est tout simplement le plus gros total de la carrière de Siakam dans un match de postseason. Autant dire qu’il tombe bien celui-là étant donné que les Dinos étaient véritablement dos au mur.

Mais peut-être plus que son record en carrière en Playoffs, on a surtout kiffé la manière avec laquelle Spicy P a pris ses responsabilités dans le quatrième quart-temps. À l’entame de l’ultime période, seulement trois points séparaient Toronto de Philly (80-77), mais l’écart est passé à 95-85 en l’espace de six minutes. Six minutes durant lesquelles Siakam a véritablement enclenché le mode go-to-guy pour enchaîner les assauts envers la défense des Sixers : il score 13 des 15 points de son équipe sur la période, il va chercher neuf lancers-francs pour sept réussites, tout ça en étant opposé à un Tobias Harris qui avait bien l’intention de le faire bosser pour aller chercher ses paniers. Pendant que la bande à Doc Rivers a bafouillé son basket en attaque, Pascal Siakam a montré son meilleur visage pour faire la diff’ (15 points au total dans le quatrième quart). Une réponse comme on les aime, et l’ovation qu’il a reçue en rejoignant le banc dans les dernières secondes symbolise bien les gros efforts réalisés par le Camerounais pour maintenir les espoirs de Toronto en vie. Les Raptors ne sont pas encore en vacances, il faudra passer par un Game 5 lundi dans la ville de l’amour fraternel. Merci Pascal !

Logiquement visé par la défense des Sixers en début de série, Pascal Siakam ne pouvait pas quitter les Playoffs sans lâcher une performance plus en adéquation avec sa très belle saison. Peut-être que cette dernière sera sans lendemain, mais Spicy P tenait à offrir un succès au public de Toronto qui n’avait pas goûté à ce sentiment depuis le run légendaire des Playoffs 2019.