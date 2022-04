Les Sixers avaient l’occasion de terminer leur série contre les Raptors en posant une belle clim dans un pays déjà bien glacial. Mais Toronto s’est battu pour sauver son honneur en remportant son premier match des Playoffs 110-102, avec Pascal Siakam dans le rôle du héros national.

Pour checker les stats de ce Game 4 c’est par ici que ça se passe

Ce qui ne tue pas rend plus fort. Une expression dont les Raptors ont pu faire l’expérience ce soir. Après deux débâcles à Philadelphie et une défaite sur le fil à domicile, Toronto n’avait plus d’autre choix que de gagner pour rester vivant. Toute l’équipe a été au four et au moulin. À commencer par son leader Pascal Siakam, qui a sorti le grand jeu devant son public. Une ligne de stats de patron avec 34 points à 10/19 au tir et 13/15 aux lancers-francs, 8 rebonds, 5 passes et 2 contres. Comme lors du dernier match de saison régulière entre ces deux franchises, le Camerounais n’a pas lâché le morceau. Gary Trent Jr. a été un super acolyte au scoring avec ses 24 points. Il a été l’élément central du run de 8-0 des Raptors au début du deuxième quart-temps avec quelques ogives bien envoyées des 7 mètres. Thaddeus Young, en bon vétéran, a sorti le match des ombres parfait. Ce type de performance qui ne ressort pas forcément sur la boxscore, mais qui se ressent sur le parquet. Du playmaking, de la contribution en défense, toujours au bon endroit au bon moment… bref un enfer pour Philly. En plus de la victoire, Thad Young repart en plus avec l’âme d’Embiid aspirée dans le premier quart-temps sur un step-back qui a de quoi rendre James Harden jaloux. Seul point noir, la nouvelle blessure de Fred VanVleet, cette fois à la hanche. Le sosie non-officiel de Drake a dû quitter le parquet au milieu du deuxième quart, déchirant son maillot de frustration. Frayeur également pour le tout frais Rookie de l’Année Scottie Barnes, qui s’est tenu la cheville après un contact sur un écran. La même que celle touchée durant le Game 1. Plus de peur que de mal, heureusement.

THADDEUS YOUNG FAIT DANSER EMBIID 💀💀💀💀💀pic.twitter.com/a34oiruS4P — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Côté Sixers, on a vite compris que la victoire n’était pas une priorité. L’essentiel a été fait au Game 3 et le plus important est de conclure cette série lundi à la maison. Joel Embiid, gêné par son pouce douloureux et très frustré par l’arbitrage, n’a pas forcé et ça se ressent tout de suite sur le jeu de Philadelphie. Bien qu’Harden et Harris aient fait le boulot en première mi-temps, ça n’a pas duré éternellement. La défense des Raptors a tout fait pour priver Philly de shoots faciles, les condamnant à des passes fantasques ou à des tirs prières. En partie à cause de cela, les Sixers ont perdu une ribambelle de ballons, quinze pour être précis dont treize des mains du cinq majeur et neuf pour le duo Embiid/Harden. Bref, le visage des Sixers qui a tendance à nous gaver, bien loin de celui des trois derniers matchs. À partir du run des Raptors dans le deuxième quart, ils n’ont jamais enclenché la vitesse supérieure pour espérer prendre les commandes du match. Au contraire, les hommes de Doc Rivers n’ont montré aucune envie de repasser devant, même si on y a cru dans le troisième quart avec un beau come-back pour revenir à un point des Dinos. Sauf que dans le dernier, pendant que Pascal Siakam mettait les Raptors sur son dos, Philly a enchaîné les possessions offensives en carton. Les Raptors, sérieux jusqu’au bout, sauvent leur peau dans cette série et forcent leurs adversaires à porter le coup final à domicile.

Les Raptors ont fonctionné à l’énergie du désespoir pour ne pas se faire balayer par les Sixers, qui eux se voyaient déjà au Wells Fargo Center pour le Game 5. Un match immanquable qui sera encore un must win pour les Raptors pour continuer d’exister dans ces Playoffs. Rendez-vous ce lundi à 2h du matin pour vivre cet événement en direct.