Les notes de Raptors – Sixers : Fred VanVleet déchire son maillot et son billet d’avion pour les vacances à Punta Cana

Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket. Chiche ?

Quels sont les deux points communs entre les Philadelphia Sixers et le fromage Philadelphia ? La ville déjà, puis cette capacité à se faire étaler. Parce que oui, les Raptors ont étalé leurs adversaires du soir sur le parquet de la ScotiaBank Arena. Sous l’impulsion de Pascal Siakam qui a été de loin le meilleur Camerounais sur le parquet, Toronto a refusé le coup de balai et retournera dans la ville de l’amour fraternel, contrairement à ce qu’annonçait Joel Embiid à Drake. En tout cas, ce qui a tenu ses promesses ce soir, c’est les 750 lancers-francs obtenus de part et d’autre qui ont permis à ce match de durer environ 3 heures, durée ressentie : 2 semaines. Ce qui ne nous empêche pas de balancer le fameux bulletin de notes. Vous êtes prêts ? Non ? Nous non plus.

# Toronto Raptors

Khem Birch (5) : titulaire en ayant à peine joué 5 minutes, il n’avait visiblement pas envie de rester. Le fameux daron qui part acheter des clopes, c’est lui.

Pascal Siakam (8,5) : match stratosphérique de la part de la toupie Beyblade, qui a été au four et au moulin pour permettre au Canada de rester en vie dans ces Playoffs. Il devait se réveiller après des débuts compliqués, il a obéi. Spicy P a enfin retrouvé le piment de Cayenne et le poivre de Sichuan dans ses tiroirs.

OG Anunoby (5,5) : il a largement dévissé aux tirs, mais apporte tellement dans tous les autres compartiments du jeu que Toronto ne peut pas faire sans lui. Si son adversaire va pisser, il ira pisser avec, s’il part dormir, il ira dormir avec. Encore plus collant qu’une belle-mère qui ne t’aime pas.

Gary Trent Jr. (7) : il était également attendu au tournant, et pas que dans les magazines GQ et Vogue. GTJ a effectivement retrouvé ses sensations aux tirs et s’est mué en parfait lieutenant de Siakam. Il ne fallait clairement pas regarder ce match à côté de sa compagne ce soir.

Fred VanVleet (5) : pas très en vue, il a ensuite totalement disparu des radars lorsque sa hanche a dit stop. Il en a arraché son maillot de frustration et n’est plus revenu dans Le Cercle. Perdre un sosie de Drake, c’est donc Fianso qui devait être triste. Ish Ish.

Thaddeus Young (7) : il a distribué des taquets et gobé des rebonds, ça c’est la partie où on l’attendait. Il a ensuite assuré ses points et ses passes, ça c’est ce dont il est capable sans pour autant être sa spécialité. Mais il a également envoyé Joel Embiid au tapis, d’ordinaire on penserait plutôt à une mandale de caviste, mais il s’agit d’un crossover. Nous aussi, on s’est fait crosser.

THADDEUS YOUNG FAIT DANSER EMBIID 💀💀💀💀💀pic.twitter.com/a34oiruS4P — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Scottie Barnes (4) : très vite gêné par sa cheville gauche fragilisée qui a valsé en début de match, il n’a pas pu réaliser un grand match. Il se consolera avec le titre de ROY reçu de la voix de Vince Carter en buvant une bonne tasse de larmes d’Evan Mobley, en se disant qu’il est désormais possible que des fans des Raptors nomment même leurs plantes en son honneur.

Precious Achiuwa (6) : précieux en sortie de banc tout en étant discret, le pote de Dobby a décidé de se montrer en faisant un torticolis à Danny Green sur sa seule accélération du match. Mon Precious.

Chris Boucher (5,5) : extrêmement propre dans tous les compartiments du jeu, il y a peu de choses à lui reprocher et même si on le voulait, on n’y arriverait pas, tant son apport est important. Chris Vegan.

Malachi Flynn, Svi Mykhailiuk, Yuta Watanabe, Dalano Banton et Armoni Brooks n’ont pas assez joué pour être notés.

# Philadelphia Sixers

Joel Embiid (4,5) : alors certes, son apport statistique et son impact global sont conséquents. Mais sur ce match, le body language de Jojo a été exécrable. Des passes en s’en battant les reins, des fautes bien crades et une envie apparente d’en découdre à chaque instant. Peut-être qu’Embiid cherchait à se motiver, mais il va falloir mieux faire en retournant à Philly, et oublier ce fameux sweep promis à Drake. On comprend que prendre un cross par Thaddeus Young peut rendre un peu soupe au lait, mais quand même.

Tobias Harris (6,5) : l’un des seuls côté Philly qui n’a pas grand-chose à se reprocher ce soir. Sans jamais faire de vagues ni de grosses erreurs, Tobias Harris a fait son match, sans que personne n’en parle. Cet homme ne ressemble pas à J.Cole pour rien.

Danny Green (2,5) : son dernier shoot inscrit remonte à 2019, a toujours la même coupe qu’un mauvais rockeur, et il court toujours comme s’il avait des ampoules aux pieds et des bras de T-Rex. Chaque fois que Danny Green touche le ballon, un entraîneur de basket met fin à ses jours.

Je serai toujours fasciné par cette capacité de Danny Green à croire que c’est George Gervin dans sa tête, alors qu’en fait c’est Gregory Grévin. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Tyrese Maxey (4,5) : beaucoup de vitesse, beaucoup de don de soi, mais peu de coordination dans ses mouvements et peu d’efficacité pour ce soir. Oui, Tyrese Maxey était un enfant dans la piscine de boules du McDonald’s ce soir.

James Harden (4) : en cette période de Ramadan, les musulmans attendaient le ftour avec impatience. En cette période de Playoffs, les fans des Sixers attendaient une action intelligente de James Harden avec impatience. Un seul de ces deux événements est arrivé, et quand on regarde à notre fenêtre, on constate que le soleil s’est bien couché.

Georges Niang (5) : il a assuré au shoot avec un 3/4, mais son différentiel de -13 malgré ça, nous rappelle que monsieur Clooney est le seul homme sur cette terre capable de porter ce prénom avec classe.

Shake Milton (5) : l’un des seuls à avoir apporté un peu de réconfort aux Sixers, le tout en sortant du banc. Milk Shake Milton.

Paul Reed (5,5) : une belle bataille au rebond, et quelques paniers inscrits, mais on ne sait toujours pas qui c’est, si ça se trouve on a noté un spectateur là.

Isaiah Joe, Jaden Springer et Furkan Korkmaz n’ont pas assez joué pour être notés.

On n’est pas médiums, mais on imagine qu’un match pouvait difficilement déboucher sur une meilleure issue pour les Sixers lorsque Thaddeus Young et Gary Trent Jr. sont respectivement le meilleur forward et le meilleur guard du match en question. Drake va peut-être sortir un album dans la nuit, avec en guise de couverture la photo de Joel Embiid en pleurs. Ce serait un peu présomptueux, et ça n’arrivera vraisemblablement pas, mais au moins on rigolerait bien. Les Sixers vont-ils plier la série ou les Raptors vont-ils ressusciter les dinosaures ? Réponse le 26 avril.