Sur deux défaites consécutives après avoir pris un avantage de 3-0 dans leur série face aux Raptors, les Sixers se mettent des bâtons dans les roues comme ils savent si bien le faire. L’un des symboles des galères actuelles de Philadelphie ? James Harden, plus que jamais l’ombre de lui-même. Et ça forcément, ce n’est pas trop du goût de Joel Embiid…

15 points seulement, 4/11 au tir, 5/6 aux lancers-francs, avec 5 turnovers en prime. Voilà les chiffres de celui qui est censé aider Embiid et les Sixers à jouer le titre cette année au sein de la Conférence Est. Celui sur lequel Daryl Morey a misé en échange de Ben Simmons pour maximiser les chances de Philadelphie d’aller au bout. Deux mois après la lune de miel accompagnant ses premiers matchs sous les couleurs de Philly, on peut dire que James Harden ressemble de plus en plus au James Harden version Nets qui montrait des vrais signes de déclin au cours de la première partie de la saison 2021-22. Sauf que là, on ne peut pas expliquer ses médiocres performances en pointant du doigt la frustration liée à la situation Kyrie Irving ou tout autre élément ayant caractérisé la campagne chaotique de Brooklyn. On ne peut que constater ses difficultés dans cette série du premier tour contre les Raptors : 18,4 points de moyenne à peine, 9,2 assists certes mais seulement 37,3% de réussite au tir. Pour un attaquant all-time comme Harden, cela ressemble quand même pas mal aux stats d’un mec en perdition. Et même s’il faut avouer que Toronto peut poser des problèmes à beaucoup de gens avec son armée d’extérieurs qui combinent qualités athlétiques et grande taille, on est en droit d’attendre mieux de la part du Barbu.

Pour Joel Embiid, c’est avant tout une question d’agressivité, lui qui a du mal à saisir comment un attaquant tel que Harden peut se limiter à seulement onze tirs dans un match à élimination en Playoffs. Alors Jojo n’hésite pas à dire les choses, tout en n’oubliant pas d’en placer une envers son coach Doc Rivers (via PhillyVoice)

« Je le dis depuis qu’il [Harden, ndlr.] est arrivé ici, il doit être agressif et il doit être lui-même. Ce n’est pas vraiment mon boulot, c’est plutôt le boulot du coach de lui parler et de lui dire de prendre plus de shoots. Surtout s’ils [les Raptors, ndlr.] continuent de défendre sur moi de cette manière. […] Quand j’ai été pris à deux, on n’était pas agressifs avec la balle. On ne faisait que tourner le ballon dans le périmètre, et cela leur a permis de récupérer, et c’est pour ça qu’on n’a pas réussi à en profiter. »

Être agressif et être lui-même, d’accord. Shooter plus et peut-être moins se soucier de la distribution, ok. Mais James Harden en est-il vraiment capable aujourd’hui ? Car elle est là la vraie question. Quand on le voit évoluer actuellement, le Barbu ne semble plus pouvoir faire la différence en un-contre-un autant qu’auparavant. Lorsqu’il parvient à se rapprocher du panier, il galère pas mal pour conclure ses drives. Quand il est bien défendu et qu’il se repose sur son step-back, on a plus l’habitude de voir des briquasses que des ficelles. Et quand il tente de forcer les choses, ce sont les turnovers qui ont tendance à s’accumuler. On peut continuer à comparer James Harden avec le grand Harden de Houston et dire qu’il doit faire ça, ça, ça ou ça, mais à un moment donné il faudra aussi se rendre à l’évidence et voir que le Barbu possède des capacités bien plus limitées aujourd’hui. Cela ne veut pas dire qu’il doit prendre seulement onze shoots dans un match de Playoffs, juste qu’il n’est plus la superstar qu’il était quand il brillait aux Rockets.

James Harden a souvent été critiqué pour ses craquages en Playoffs. Aujourd’hui, ce n’est pas vraiment à un craquage qu’on assiste, mais plutôt à la continuité de ce qu’on a vu cette saison et notamment lors des dernières semaines de la régulière. Oui, on attend tous mieux de sa part. Mais ici, on n’attend pas de miracle.

Source texte : PhillyVoice