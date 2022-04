Joyeux anniversaire ! À qui ? De quoi ? Eh bien à Rajon Rondo, plus précisément à son match avec les Celtics contre les Bucks le 26 avril 2012. Ce soir-là, il a réalisé l’exploit de sortir un grand match sans marquer un seul point. Comment ? Tout simplement avec 15 passes réussies.

Le 26 avril 2012, les Celtics accueillent les Bucks en fin de saison régulière. Un match que Boston va remporter 87-74, mais là n’est pas le plus important. L’essentiel concerne la performance de Rajon Rondo qu’on peut qualifier… de déconcertante. Elle est à la fois médiocre et grandiose. Médiocre parce qu’aucun point d’inscrit. Encore fallait-il tenter sa chance. Parce que c’est vrai qu’un seul tir de tout le match, c’est peu. Grandiose car à côté de cela nous avons 2 rebonds, 4 interceptions et surtout 15 passes décisives dont 12 en première mi-temps, le tout en 25 minutes chrono et sans jouer dans le quatrième quart-temps. En gros, Rajon Rondo cette nuit-là, c’est Kevin de Bruyne un soir de quart de finale de Ligue des champions retour contre Tottenham. Pas de but, mais que des caviars pour les copains. À cet instant, le meneur enchaîne son 24e match à au moins 10 assists, la meilleur série depuis 1992 et le maître de la passe, John Stockton avec 29 rencontres.

Avant lui, d’autres avaient déjà réalisé ce genre de performance, en mieux. Si on sort la machine à remonter le temps, on s’aperçoit que John Lucas le 15 avril 1984 était atteint d’une générosité rare. Pas de point, ni de rebond, ni de contre, tout de même deux interceptions pour le geste, mais surtout 24 PASSES en seulement 28 minutes en sortie de banc. On répète : 24 passes en 28 minutes, soit une passe toutes les 1’16 » de son temps de jeu. Lucas est évidemment le premier au classement des meilleurs passeurs sans avoir marqué de field goal, même si l’année suivante Ennis Whatley score haut avec 21 passes dans ce registre. Enfin, on peut revenir encore plus loin, en 1969 avec notre cher Art Williams. Le basket n’est pas le même, mais les records sont intemporels. Le joueur des San Diego Rockets envoie cette nuit-là un formidable match à 0 point à 0/6 au tir, mais sauvé par 6 rebonds et 19 passes. À son époque, il bat le record de passes sans panier de KC Jones.

Nous souhaitons donc un joyeux anniversaire à ce match pas vraiment comme les autres de Rajon Rondo. Aujourd’hui, RR sort quasiment les mêmes stats mais sans la quinzaine de passes. Et pour ça, on ne soufflera pas de bougies.

Source texte : StatMuse, BasketBall Reference