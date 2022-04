Menés 3-1 dans leur série contre Miami, les Hawks sont au bord du gouffre avant le Game 5 de ce soir en Floride. Mais une nouvelle inattendue vient de donner un surplus d’espoir aux fans d’Atlanta. Jimmy Butler, en mode patron lors des dernières sorties, ne jouera pas.

Kyle Lowry ne sera pas le seul pilier du Heat à regarder ses copains depuis le banc de touche cette nuit. À ses côtés, il aura donc Jimmy Butler. D’après Shams Charania de The Athletic, la star de Miami souffre effectivement d’une inflammation au niveau du genou droit, et doit ainsi laisser sa place pour ce match déjà éliminatoire sachant que le Heat mène 3-1 contre Atlanta. Est-ce que cet avantage assez net dans la série a poussé la franchise floridienne à reposer Jimmy en guise de précaution ? Ou est-ce un problème plus sérieux ? Difficile de répondre à cette question à chaud mais en tout cas c’est le dernier épisode dans une saison marquée par pas mal d’absences pour Butler. L’ailier floridien a raté quand même 25 matchs au total au cours de la campagne 2021-22, et ce 26e tombe à un moment où Jimmy enchaînait les Buckets face aux Hawks : 45 points au Game 2, 36 au Game 4, à chaque fois pour guider Miami vers la win, autant dire que le mode Playoffs a bien été activé chez Butler. Alors sans lui sur le terrain, c’est forcément une opportunité qui s’ouvre pour les Hawks, dans l’obligation de ramener une win de Sud Plage cette nuit pour prolonger leur saison encore un peu. C’est peut-être le coup du sort qu’il fallait à la bande à Trae Young pour trouver un second souffle après avoir beaucoup souffert face à la défense floridienne.

Avec un Jimmy Butler sur le banc, c’est l’ensemble du collectif d’Erik Spoelstra qui devra step-up pour compenser la perte de production liée à l’absence de JB. Mais en premier lieu, on gardera un œil attentif sur Tyler Herro. Car s’il a globalement un peu de mal à rentrer dans ses Playoffs (12 points de moyenne seulement à 36% au tir dont 21% de loin), le futur Sixième Homme de l’Année est typiquement le genre de gars à profiter de l’occaze pour prendre feu et mettre le couvercle sur la série. Pour le dire autrement, on attend de lui qu’il sorte une perf du même calibre que celle du Game 3 à Atlanta, quand il a terminé avec 24 points, 7 rebonds et 4 passes. Outre Tyler, le Heat possède également d’autres options pouvant faire le boulot offensivement sur les postes extérieurs, de Max Strus à Duncan Robinson en passant éventuellement par Victor Oladipo. Qui sait, peut-être que ce dernier va profiter de l’absence de Butler pour nous sortir une perf’ vintage après avoir réintégré la rotation d’Erik Spoelstra lors du dernier match à Atlanta. Ce serait une belle petite story pour boucler la série, surtout après les récentes rumeurs lancées par un certain Skip Bayless qui disait que Jimmy ne voulait pas de Victor dans la team.

Pas de Jimmy Butler ce soir pour le Game 5, aux Hawks de profiter de cette opportunité inattendue pour tenter d’arracher une victoire et ainsi ramener la série à Atlanta. Mais attention, Butler ou pas, le Heat a ce qu’il faut pour terminer le boulot et vu le niveau défensif global actuellement affiché par les Floridiens, on ne serait pas surpris que la série s’arrête ce soir.

Source texte : The Athletic