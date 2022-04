On s’attendait à une série serrée, on s’attendait à un combat de titans, finalement on a eu droit à un violent coup de balai. Lors du premier tour des Playoffs NBA, les Nets ont véritablement pris l’eau face aux Celtics et se retrouvent donc déjà en vacances. Forcément, un Apéro TrashTalk s’impose.

Il fallait absolument qu’on en parle. Parce que c’est un vrai tremblement de terre qui a secoué la planète NBA sur ce premier tour de Playoffs. Incroyable mais vrai, les Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving n’ont pas remporté la moindre rencontre face aux Celtics : KD s’est fait malmener par Jayson Tatum et ses copains, Ben Simmons n’est finalement pas revenu, collectivement y’avait plusieurs classes d’écart entre les deux équipes, et Brooklyn doit donc désormais regarder les PO depuis la TV alors que la franchise new-yorkaise était favorite pour le titre en début de saison. Pour résumer, on n’est pas loin de l’humiliation après une saison tout simplement chaotique. Mais comment expliquer une telle désillusion ? Qui n’a pas fait le boulot ? Comment aborder la suite ? Voilà les questions qui demandent des réponses.

