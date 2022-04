Alors que le premier tour des Playoffs occupe bien entendu une grande majorité de l’actu, la NBA balance les vainqueurs des trophées individuels au compte-goutte et ce samedi, la Ligue a dévoilé le grand gagnant de la course au titre de Rookie de l’Année. Mesdames et Messieurs, merci d’applaudir Scottie Barnes !

Décidément, cette fin de saison est bien difficile à avaler pour les fans des Cavaliers. Non seulement ils ont été privés de Playoffs au buzzer alors qu’ils rêvaient d’un retour en postseason pendant de nombreuses semaines, mais en plus l’un des symboles de leur belle saison vient de se faire griller la politesse dans la course au ROY. Evan Mobley, longtemps favori pour terminer avec le trophée dans les mains, doit effectivement s’incliner devant Scottie Barnes, élu meilleur rookie de la saison si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. La pépite des Raptors était en concurrence avec Mobley ainsi que Cade Cunningham, et succède ainsi à LaMelo Ball après une pure première saison du côté de Toronto. Cela ne s’est vraiment pas joué à grand-chose et il suffit de checker les résultats des votes pour voir à quel point le choix était cornélien entre Scottie et Evan : 48 votes pour la première place pour Barnes, 43 pour Mobley, et seulement 15 petits points d’écart au final (378 pour Barnes, 363 pour Mobley). On est clairement sur l’une des courses au ROY les plus serrées de l’histoire et même si on imagine que ça rage sévère aujourd’hui du côté de Cleveland, faudrait quand même pas crier au vol hein. Parce que le Scottie-là, c’est un très beau Rookie de l’Année.

Voici le détail des votes pour le Rookie de l’Année 2021-22. pic.twitter.com/FSzQUhdG2v — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Ce qui a sans doute fait la différence, c’est que Scottie Barnes a terminé la saison en pleine ascension avec les Raptors tandis que Mobley a connu des petits pépins physiques au milieu des difficultés de Cleveland. Barnes a bouclé sa campagne 2021-22 avec des stats de 15,3 points, 7,5 rebonds, 3,5 passes, 0,7 contre et 1,1 interception, le tout à 49,2% de réussite au tir. Ces moyennes sont montées jusqu’à quasiment 17 points – 8 rebonds – 4 passes après le All-Star Break, avec des Dinos qui ont enchaîné les succès pour grimper jusqu’à la cinquième place de la Conférence Est. Une production numérique de grande qualité pour un jeunot qui a réussi à contribuer directement des deux côtés du terrain, et dont l’impact a permis à Toronto de réaliser une saison au-delà des espérances avec 48 succès au total. Petite stat intéressante via ESPN qui montre l’importance qu’a pris Scottie dans sa franchise, il est le premier rookie depuis un certain Derrick Rose en 2009 à tourner à plus de 35 minutes par match au sein d’une équipe qui se qualifie en Playoffs. C’est pas tous les ans qu’on voit un joueur de première année s’imposer dans une équipe qui devient très compétitive, jusqu’à aider cette dernière à se qualifier pour la postseason. Alors oui, en matière d’impact, Evan Mobley possède aussi quelques arguments très sérieux mais Barnes avait le succès collectif et le momentum avec lui. Alors on n’a qu’une seule chose à dire : c’est mérité.

Au moment de la Draft 2021, certains se demandaient pourquoi les Raptors avaient misé sur Scottie Barnes avec leur quatrième choix plutôt que sur un Jalen Suggs par exemple. Voilà pourquoi. La polyvalence, la production et la maturité de l’ailier ont été l’une des raisons principales de la belle campagne des Dinos, qui vont désormais tenter de fêter ce titre avec une victoire lors du Game 4 de leur série contre les Sixers.

Source texte : The Athletic