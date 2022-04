Ceux qui se rappellent du show des NBA Awards se souviennent d’une cérémonie fade, et surtout anachronique car récompensant souvent et de manière individuelle des mecs qui venaient de se faire botter les fesses en Playoffs. La NBA semble avoir oublié ce relatif fail et s’est remise cette saison à décerner chaque trophée durant le premier tour de Playoffs.

Oh la bonne idée. Oh la bonne idée car 1) les joueurs peuvent – pour la plupart – de nouveau communier avec leur public et 2) cette saison la NBA a eu l’inspiration géniale de demander à quelques légendes du game d’annoncer en personne leur victoire aux lauréats. On avait ainsi vu Gary Payton faire une belle surprise à Marcus Smart en début de semaine en se pointant au centre d’entraînement des Celtics pour lui remettre son trophée de DPOY, en tant que dernier meneur en date à avoir remporté le trophée, et ce soir c’est donc Vince Carter en personne qui s’est chargé d’apprendre à Scottie Barnes qu’il était le Rookie Of the Year 2022. Check ça, c’est trop choupi :

Vince Carter qui annonce à Scottie Barnes qu’il est le Rookie de l’année 🥹🥹🥹🥹🥹❤️❤️❤️❤️❤️ (TNT a supprimé sa vidéo donc je la remets ici)pic.twitter.com/NuJrfBFrZ0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Pourquoi Vince Carter ? Pour deux raisons bien simple et surtout une. La première ? Vinsanity est un ancien lauréat de ce trophée, en 1999. La deuxième ? C’est un ancien lauréat « maison », puisque c’est évidemment avec le maillot des Raptors sur le dos qu’il envoyait des giga posters par packs de douze et qu’il était, notamment, aller chercher le ROY il y a 23 ans. Vince Carter, la petite souris Damon Stoudamire en 1996, et donc Scottie Barnes, troisième du nom dans la famille des Raptors couronnés ROY, et un petit message surprise qui a évidemment fait chaud au cœur à Scottie Barnes et qui lui a valu l’habituel hug collectif des copains et même un Kleenex offert par Fred VanVleet. Emotion pour Scottie, un pas de plus de Vince vers Toronto dont on attend toujours que la franchise retire le maillot, et en tout cas des images toujours carrément choupi entre deux joutes de Playoffs, surtout pour un joueur qui n’aura malheureusement pas pu se montrer sous son meilleur jour à cause d’une cheville récalcitrante.

Le show des NBA Awards c’était nul ? On valide par contre cent fois cette belle idée de faire appel à des légendes du jeu pour apprendre la bonne nouvelle aux vainqueurs. Parce que ça met un peu de lumière sur ces anciens, parce que c’est très gratifiant pour les nouveaux, et parce que les images sont décidément trop cutes.