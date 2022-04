C’est tombé au cours de la nuit dernière : Marcus Smart a été élu défenseur de l’année devant Mikal Bridges et Rudy Gobert. Une vidéo a été diffusée où l’on voit Gary Payton annoncer et donner lui-même le prix au joueur de Boston. Un moment riche en émotions.

Le 8 mars 2022, Marcus Smart tweetait que pour être DPOY en tant que meneur, il fallait avoir GP en initial. GP faisant référence à Gary Payton, dernier joueur de backcourt à avoir reçu la distinction en 1996. Le 18 avril 2022, Marcus Smart reçoit les éloges de l’ancien joueur des Sonics, qui a fait spécialement le déplacement à Boston pour lui remettre le trophée. Elle n’est pas belle cette histoire ? Cela a donné lieu à un moment plein de tendresse et d’émotion entre deux défenseurs uniques. Mais également avec toute l’équipe des Celtics, qui a fêté ça comme il se doit en offrant une bonne douche à l’ami Marcus. Un nouveau signe que le groupe vit très bien. Une fois l’excitation redescendue, Marcus Smart a fait un petit discours de remerciements pour ses partenaires.

« J’aimerais tous vous remercier, le staff, mes partenaires. Vous savez que ce n’est pas facile de jouer dans une Ligue remplie de joueurs comme Jayson et Jaylen. C’est une belle reconnaissance pour ce que je fais chaque soir, essayer de stopper ces gars. Ça fait huit ans que j’essaye de faire ce que je fais, vous me permettez de le faire. Je regardais tes matchs [en parlant de Gary Payton ndlr.] et c’est grâce à toi que j’ai pu le faire. »

C’est Gary Payton lui-même qui est allé à Boston pour annoncer à Marcus Smart, devant ses coéquipiers, qu’il est le Défenseur de l’Année 🥰🥰🥰pic.twitter.com/V9VjL9z37K — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

Ce n’est pas la première fois que nous vivons ce genre de moments. L’année dernière, Joe Ingles avait fait la même à son partenaire Jordan Clarkson pour le trophée de meilleur sixième homme. Miles Bridges avait lui organisé une petite mise en scène pour LaMelo Ball et son prix de rookie de l’année. Le vestiaire du Jazz a surpris Rudy Gobert pour lui offrir son dernier DPOY en date. En 2020, Lou Williams, sixième homme en titre, transmettait le flambeau à Montrezl Harrell après un discours de Doc Rivers. Tout ça pour dire qu’on aime faire des surprises en NBA. Mais ce moment-là entre Smart et GP, il est vraiment particulier car c’est extrêmement rare de voir un arrière remporter le titre de meilleur défenseur. On l’a dit, le joueur de Boston est le premier depuis Gary Payton il y a 26 ans, entre-temps on a eu uniquement des joueurs du frontcourt avec une grande majorité d’intérieurs. Bravo Marcus !

La connexion entre Marcus Smart et Gary Payton est intergénérationnelle, mais finalement très logique par rapport à leur histoire. Un meneur a enfin reçu un trophée de DPOY, un message plein d’espoir pour les plus petits de la Ligue.