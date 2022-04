Les quatorze positions sont définies pour la Loterie NBA qui se déroulera le 17 mai prochain, en vue de la Draft le 23 juin. On vous fait le point sur ce classement et sur les équipes qui auront les meilleures chances de dégoter les pépites les plus prometteuses.

Alors que les Playoffs tournent à plein régime depuis ce week-end, certaines équipes déjà en vacances ont un tout autre objectif en tête : la Draft 2022. Les trois franchises qui ont obtenu le pire bilan auront chacune 14% de chances de choper le premier choix. Cela concerne bien entendu les Rockets qui ont excellé dans le domaine de la nullité, suivis de près dans cet exercice par le Magic et les Pistons, tenants du titre à la Draft 2021 avec Cade Cunningham en pick numéro un. Les pourcentages de chances sont ensuite dégressifs pour les équipes situées derrière. Le Thunder, à la quatrième place, bénéficie aussi de la douzième position des Clippers, Oklahoma City aura ainsi 12,5% et 1,5% de chances de remporter le gros lot. Voici le reste du classement des franchises qui participeront à la Loterie le 17 mai prochain.

Pour certaines franchises, la Draft représente le meilleur moyen de monter dans la hiérarchie. Des franchises sortent le tank à tout-va lors d’une régulière pour espérer obtenir un joueur avec qui elles nourriront des espoirs plus grands dans le futur. Cette année, les derniers de la classe que sont Houston, Orlando, Detroit ou encore Oklahoma City (pour ne citer qu’eux) misent sur une bonne place à la Loterie pour construire une équipe compétitive sur les prochaines saisons. Les Rockets notamment ont déjà un roster avec des jeunes qui ont du potentiel, en particulier sur la base arrière avec Jalen Green qui a explosé sur cette fin de saison et Kevin Porter Jr.. Ils pourraient par exemple récupérer le pivot Chet Holmgren à la Draft 2022, qui sauf drame fera partie des premiers choix. Ainsi la franchise texane reverrait déjà ses espérances à la hausse dès la saison prochaine, et surtout partirait sur des bases solides pour les années futures. Et quand on parle de draft, on parle inévitablement du Thunder. Sam Presti aura quatre picks, dont trois dès le premier tour, pour renforcer encore plus le potentiel de cette jeune équipe déjà séduisante avec notamment Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey. L’offre sera belle à la Draft 2022 avec des joueurs comme Jabari Smith Jr., Paolo Banchero, Jaden Ivey ou Keegan Murray. Les franchises NBA concernées ne devront pas se louper.

Rendez-vous le 17 mai prochain pour la Loterie 2022 qui nous donnera les positions exactes des franchises en vue de la Draft. Les GM de celles-ci auront ensuite un petit peu plus d’un mois pour établir leurs plans pour le 23 juin. La bataille des picks promet d’être épique.

Source texte : Marc Stein

En attendant l’ordre du Top 14, voici l’ordre des équipes 15 à 30 pour la Draft NBA 2022