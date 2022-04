Battu une deuxième fois par une magnifique équipe de Golden State, Denver a dû terminer sa rencontre sans son joueur phare Nikola Jokic, expulsé dans le quatrième quart-temps. Le Joker semblait être à bout après un match compliqué pour lui. N’aurait-on pas trouvé les limites du MVP en titre ?

Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas en train de dire que Nikola Jokic est soudainement devenu une fraude face à la défense de Golden State. Simplement qu’à force de porter les Nuggets tout seul sur son dos à base de performances all-time, son corps et son esprit arrivent peut-être à bout. Surtout qu’en face ce ne sont pas des enfants de chœur, mais les Golden States F* Warriors de Steph, Klay, Draymond et du nouveau Splash Bro, Jordan Poole. Des spécialistes de la défense inébranlable et de l’attaque tranchante, de quoi envoyer au tapis n’importe quelle équipe. Le Serbe et plus généralement les Nuggets en ont fait les frais. Jokic, habitué à dominer dans la raquette adverse, a eu face à lui un homme en mission. Cet homme c’est Draymond Green, qui possède déjà un tableau de chasse de joueurs apprivoisés bien rempli. Le franchise player des Nuggets a vécu une soirée bien compliquée face à lui la nuit dernière. Durant tout le match, il a dû attaquer avec un chien affamé et intelligent sur son dos. Sans commettre de faute, simplement en lui bouchant les angles de tir et en le limitant dans ces déplacements vers le cercle, Draymond Green a limité l’impact de Jokic. À tel point que le Serbe en a eu marre, déversant sa rage sur un arbitre qui l’a expulsé à travers une deuxième faute technique. Cela a définitivement condamné des Nuggets déjà mal embarqués sur ce Game 2.

just some clips from Draymond Green's masterful defensive performance against Nikola Jokic pic.twitter.com/GOonfIzFX4 — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) April 19, 2022

Cette exclusion soulève la question de la condition physique et psychologique actuelle de Nikola Jokic. Lui qui porte sa franchise depuis un an et demi en ayant raté que huit matchs en deux saisons, n’aurait-il pas atteint certaines limites ? Ou plutôt, est-ce que les Warriors ne jouent-ils pas trop bien collectivement pour un joueur esseulé comme lui ? La deuxième option semble la plus probable parce qu’il termine tout de même le match avec une belle ligne de stats (26 points et 11 rebonds en 28 minutes). Seulement, il est la seule option offensive de son équipe. Et Golden State possède une défense trop solide pour ne miser que sur un joueur au scoring. La série serait forcément différente avec Jamal Murray et Michael Porter Jr. en aide. Mais sans eux, le niveau est trop élevé, même pour un double MVP en puissance.

Nikola Jokic est peut-être à bout ou peut-être pas. Ce qui est sûr c’est qu’il va devoir trouver une solution pour faire face à Draymond Green pour les prochains matchs. Le patron de la défense des Warriors va tout faire pour le rendre de plus en plus fou histoire de permettre aux siens de clôturer cette série le plus vite possible.

Stephen Curry had to play peacemaker after Nikola Jokic tried to go after Gary Payton II 😳 🎥 @BleacherReport pic.twitter.com/pPxuiyWxdq — The Athletic (@TheAthletic) April 19, 2022