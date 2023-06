La Draft 2023 est désormais dans le rétro, et très vite le jump vers la Summer League sera effectif. Oui, la Summer League, compétition ô combien éclatée en terme de basket mais… tellement cotée en terme de hype.

Trois compétitions, des dizaines de matchs, un niveau de basket assez déplorable mais les premières images des rookies fraichement draftés et, parfois, quelques belles histoires de plagistes qui courent le CDD. Cette année encore la Summer League va battre son plein en juillet, de Sacramento à Las Vegas en passant par Salt Lake City, et il y en aura pour tout le monde… sauf pour les amateurs de systèmes léchés.

Les Summer Leagues 2023 en NBA :

☀️ 3 & 5 juillet : California Classic

☀️ 3 & 5-6 juillet : Salt Lake City

☀️ Du 7 au 17 juillet : Las Vegas Summer League pic.twitter.com/RtpdJHK4jZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2023



Comme chaque année c’est complètement à l’Ouest des États-Unis que les premiers ballons rebondiront, avec en main event ce choc entre Victor Wembanyama (et Sidy Cissoko) et Brandon Miller le 3 juillet, un Hornets – Spurs qui vaudra son pesant de cacahuètes et on n’aurait JAMAIS pensé écrire ça un jour. Warriors, Kings, Heat et Lakers complètent le plateau californien, et pendant ce temps c’est à Salt Lake City que les autres principaux rookies feront leurs premières armes. On pense évidemment à Scoot Henderson et Rayan Rupert avec les Blazers, aux frangins Thompson avec les Rockets et les Pistons, ou encore à Bilal Coulibaly avec les Wizards. A noter que Chet Holmgren devrait aussi remettre les pompes à l’occasion de la Summer League de SLC. On terminera évidemment avec le gris morceau, la Summer League de Vegas, à laquelle toutes les franchises NBA participent, même si très souvent les principales têtes d’affiche sont sacrifiées au bout de deux ou trois matchs.

Victor Wembanyama, Brandon Miller, Scoot Henderson, Bilal Coulibaly et bien d’autres, toute la classe biberon de 2023 va donc se donner rendez-vous dès le 3 juillet pour un été (pas du tout) studieux en Summer League. Est-ce qu’on a hâte ? Oh non, c’est BIEN PLUS que ça.