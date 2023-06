Pas facile pour les Clippers cette saison… Entre blessures à répétitions et élimination dès le premier tour des Playoffs, la page 2023 est déjà tournée pour les hommes de Tyronn Lue. Maintenant, il faut réussir à voir au large, là où l’espoir autorise les rêves les plus fous, à savoir d’être en bonne santé. Et cet horizon dépend pas mal de Kawhi Leonard.

Souvenez-vous de la hype du début de saison en Californie. Beaucoup de gens voyaient les Clippers finir au sommet de la conférence Ouest. Malgré un Kawhi Leonard encore blessé en octobre dernier, le coaching staff de Tyronn Lue a pris son temps avec son “petit” protégé, seulement revenu début décembre. Mais forcément, ça n’est pas top pour enclencher une dynamique. Résultat, bilan peu convaincant de 13-11 en début de saison. En plus de ça, Paul George se blesse juste avant les Playoffs, histoire de pousser le curseur de la poisse au max… Résultat ? Une élimination bien crado contre les Suns dès le premier tour… Il faut dire qu’après seulement 2 matchs, Kawhi Leonard s’est – encore – blessé, au ménisque de son genou droit. Les Clippers se sont donc retrouvé, tout simplement, impuissants face à une attaque de Phoenix bien trop puissante. De quoi définitivement tirer un trait sur cette saison pour les Clippers, tout en soignant les bobos de leur superstar :

Kawhi Leonard underwent a cleanup on his torn meniscus and it will be an eight-week recovery according to Lawrence Frank. Frank said Kawhi is expected to be a full go for training camp in October.

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) June 23, 2023

Opération passée le 6 juin pour soigner le ménisque du genou droit, de quoi tranquillement laisser The Claw récupérer au minimum 6 semaines sur les plages de Cancun. Normalement, avec le temps de préparation qui lui restera cet été, Kawhi devrait arriver prêt pour attaquer la saison 2023-2024 dès le training camp ! Mais bon… “normalement” et “Kawhi Leonard”, on s’aperçoit très vite que ça ne rime pas : bref, ne pas crier victoire trop vite. Si le vestiaire des Clipps peut se rassurer de cette nouvelle, le front office, lui, a encore pas mal de pain sur la planche…

En effet, et au-delà des interrogations qu’on peut avoir sur la santé de Kawhi Leonard (52 matchs cette saison) et Paul George (56 matchs cette année, 31 l’année passée), Lawrence Frank, le président des Clippers, assure vouloir continuer de miser sur son duo de superstars comme fondations du projet, selon Ohm Youngmisuk d’ESPN. Mais cela n’empêche pas d’être inquiet pour assurer une profondeur dans la rotation, en cas d’une nouvelle absence d’un des deux compères. Los Angeles s’est récemment montré agressif en passant à deux doigts de chiper Malcom Brogdon aux Celtics, mais le trade ne s’est malheureusement pas concrétisé. Il y a fort à parier que les Clippers guetteront ce genre de bon coup, tout en cherchant à ne pas faire augmenter la dette. Russell Westbrook c’est sympa comme re-signature, mais pas sûr que ce soit suffisant pour faire peur aux Nuggets par exemple…

Quelle poisse tout de même pour ces Clippers… Les blessures de Kawhi Leonard et Paul George retardent encore la guerre d’une année pour les Californiens. Espérons que Kawhi fasse le nécessaire pour revenir sur ses deux genoux dès septembre et on ne peut que leur souhaiter d’être sur leurs deux pieds pour 2024. Sinon c’est pas drôle, on ne peut pas les vanner.

Source texte : ESPN