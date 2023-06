Demain soir à 20h45, l’Équipe de France défiera la Belgique pour une place en finale de l’EuroBasket, pour ce qui serait… sa sixième finale européenne consécutive. Mais avant cela petit retour en image sur la victoire en quarts.

Vidéo… motivation ! Il faudra de ma force et du courage demain pour venir à bout des Belges, sur un nuage depuis le début de la compétition, alors en attendant, autant se donner le sourire en revenant sur les images post victoire en quarts, une démo offerte au Montenegro grâce, notamment, à une secteur intérieur ultra-dominant. Des sourires donc, on se relâche quelques minutes avant de se remettre au boulot, et on mesure le travail accompli pour rejoindre, une fois de plus, le dernier carré d’un Euro.

Quelques minutes pour respirer avant la fournaise annoncée demain soir sur le parquet de Ljubljana ? On prend, et on se dit que cette fin de semaine sera peut-être historique pour le basket français, à… plusieurs égards ? Allez, chiche.