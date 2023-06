Soyons honnêtes, on avait besoin d’être rassuré quant au niveau de cette Équipe de France. Soyons très honnêtes, les filles de Jean-Aimé Toupane ont fait bien mieux que nous rassurer en gérant le Montenegro comme des patronnes. Allez hop, en demi !

Très vite on a compris. La Belgique avait frappé très fort en écrasant la Serbie (+40 avec un triple-double d’Emma Meeseman) ? Les Françaises avaient semble-t-il décidé d’en faire autant. Agressivité en défense, un ballon qui tourne bien en attaque, des filles qui se projettent (enfin) vers l’avant et en rythme, et forcément tout va mieux. Marine Fauthoux démarre son Euro avec une semaine de retard, Iliana Rupert est out pour ce quart de finale mais Sandrine Gruda et Marieme Badiane font du sale dessous, et quand Alexia Chartereau claque des cross de l’espace et que Leila Lacan signe son entrée avec deux paniers consécutifs, on se dit alors que l’après-midi s’annonce coolos.

Et coolos l’après-midi sera.

20 points et 7 rebonds pour Badou, 8 points et 5 passes à 100% au tir pour la rookie Lacan, 15/3/6/2 pour Marine Fauthoux et 18 points à 8/11 pour Sandrine Gruda, carré magique qui symbolise surtout une victoire à 11, une vraie raclée – 90-46 – obtenue en agressant l’adversaire et en déroulant un vrai basket rapide et collectif. Une victoire de prestige mais surtout le déclic qu’on attendait à ce stade de la compétition, et un niveau qu’il faudra avoir… samedi face à une Belgique en pleine bourre. Mais pour l’instant on applaudit, des deux mains et avec le sourire. Bravo mesdames, repos et dans deux jours on s’y remet. D’ici là ? On a une Draft à gérer, quelle belle journée.