C’est l’énorme breaking news qui a accompagné nos croissants il y a une douzaine d’heures. Marcus Smart a été envoyé à Memphis, Marcus Smart et ses neuf saisons à Boston, Marcus Smart et son sang vert, Marcus Smart et ses cheveux verts. Et ça, Marcus Smart a apparemment beaucoup de mal à l’accepter.

Ce matin 22 juin, à quelques heures de la Draft et quelques jours du début de la Free Agency, Kristaps Porzingis a pris la direction de Boston, pour apporter aux Celtics la force de frappe offensive qu’il leur manquait à l’intérieur. Dans cet échange c’est le supersub Tyus Jones qui a rejoint les Wizards, RIP, et le troisième homme de ce trade est donc… Marcus Smart, officiel poumon/couilles de la franchise depuis bientôt dix ans. Quasiment 700 matchs en neuf saisons, quatre finales de conférence et une finale NBA, et au-delà des stats ou du palmarès, ce statut de Monsieur Boston pour le Meilleur défenseur de la saison en 2022.

Malgré tout Marcus a donc été sacrifié, business is business, et selon Adam Himmelsbach du Boston Globe (article complet juste ici), l’intéressé est encore groggy suite à cette annonce…

New: Sources said Marcus Smart was completely shocked by last night’s trade and is still trying to process it today.

“Marcus loves Boston. He thought he was going to retire there. He wanted to retire there.”https://t.co/J22eOZvpe5

— Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) June 22, 2023

Les sources indiquent que Marcus Smart a été choqué par le trade et qu’il essaie encore aujourd’hui de comprendre. “Marcus aime Boston. Il pensait finir sa carrière là-bas, il voulait finir sa carrière là-bas.”

Un sentiment logique pour un joueur qui n’a rien connu d’autre que les Celtics et qui était identifié depuis un bail comme le symbole de l’identité verte. Une quote qui rappelle à quel point la NBA peut parfois être sans pitié avec les belles histoires, même si on se doute tout de même que le profil du garçon promet déjà de belles batailles du côté de Memphis, aux côtés du DPOY 2023 d’ailleurs, comme l’a justement fait remarquer son nouveau coéquipier Desmond Bane…

DPOY X2 😬😳

— Desmond Bane (@DBane0625) June 22, 2023