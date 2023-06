Ça y est, nous y sommes : jeudi 22 juin 2023, jour de la Draft NBA. Cette nuit, du côté du Barclays Center de Brooklyn (New York), l’histoire va s’écrire sous nos yeux avec la sélection du phénomène français Victor Wembanyama en premier choix par les San Antonio Spurs. Un moment à marquer d’une pierre blanche, pour tout ce qu’il représente. Édito.

On en a écrit, des articles sur Victor Wembanyama au cours des douze derniers mois (238 pour être exact). On l’a suivi encore et encore, presque à la trace en couvrant tous ses matchs à domicile du côté de Marcel-Cerdan, et même certains à l’extérieur, de Bourg à Strasbourg. On a partagé ses dingueries sur les réseaux sociaux, sans jamais se priver, jusqu’à être repris par certains grands médias américains comme ESPN et Bleacher Report.

Certains diront que c’était too much, que “la Wembamania ça me gonfle” (coucou Laurent). Mais dans le même temps, si on nous avait dit il y a encore dix ans qu’un Français serait sélectionné en premier choix de la Draft NBA avec l’étiquette de “meilleur prospect all-time”, tout le monde aurait signé.

Oui, un jeune phénomène français sera sélectionné en premier choix de la Draft NBA. Répétons cette phrase.

Au milieu de l’énorme hype entourant Victor Wembanyama et de ses performances exceptionnelles de Levallois-Perret jusqu’à Las Vegas, tout le monde a naturellement pris ça pour acquis, Wemby étant annoncé numéro 1 depuis un an maintenant. Aucun suspense, juste une évidence au vu du profil “d’extraterrestre” du gamin et son potentiel illimité. Mais cette évidence ne doit pas pour autant nous faire perdre toute notion de perspective.

Victor Wembanyama’s reaction to the Spurs winning the lottery 🥺

🎥 @NBA | #NBADraftLotterypic.twitter.com/g338IeKEUZ

— The Athletic (@TheAthletic) May 17, 2023

La sélection de Wemby en premier choix de la Draft par San Antonio, c’est avant tout un moment symbolique dans l’évolution du basket français. Un véritable milestone qui marque l’histoire du gros ballon orange dans l’Hexagone. Comme le premier titre NBA de Tony Parker remporté il y a tout juste 20 ans (et tout ce qui a suivi derrière), sous le maillot des… Spurs justement. Comme le premier match d’un Frenchie dans la Grande Ligue, signé Tariq Abdul-Wahad en novembre 1997. Comme certains moments magiques offerts par l’Équipe de France lors de prestigieuses compétitions internationales, qui ont permis au basket tricolore de grandir encore et encore.

Mais la sélection de Wemby en premier choix de la Draft, c’est aussi un commencement, le ticket d’entrée vers une nouvelle dimension après une saison 2022-23 différente de toutes les autres en France. Jamais un joueur français n’avait autant rassemblé les foules (et les stars) dans les salles de l’Hexagone. Jamais le basket tricolore n’avait reçu un tel coup de projecteur que lors de ces derniers mois, la NBA allant jusqu’à payer des droits TV pour diffuser les matchs de Victor en BetClic ELITE sur son application. Jamais un prospect français n’avait suscité autant d’attentes, n’avait autant fait parler Outre-Atlantique, et on peut même retirer le mot “français” de la phrase. Bref, une année à part qui nous a emmenés jusqu’à ce moment historique qu’on va vivre cette nuit, et qui représente potentiellement un aperçu des grandes choses à venir autant avec les Spurs qu’avec l’Équipe de France.

Quand Victor Wembanyama va monter sur l’estrade ce jeudi pour serrer en tout premier la main du boss de la NBA Adam Silver, il brisera officiellement une nouvelle barrière, devenant donc le premier Français à réaliser un tel accomplissement. Il vivra enfin ce rêve qu’il possède depuis qu’il est gamin. Et avec ça, ce sont nos rêves à nous qui se retrouveront exacerbés.

Avoir un phénomène français comme Wemby qui est sélectionné en numéro 1 de la Draft NBA, c’est pouvoir imaginer les plus belles choses : que le meilleur joueur de la NBA soit Français un jour, que sous son impulsion le basket tricolore connaisse un boost en matière de développement à tous les niveaux, que les Bleus atteignent des sommets encore jamais atteints pour devenir “la plus grande nation basket au monde” (dixit Victor).

“J’espère que prochainement, on pourra constater qu’il y a une distinction entre tout ce qui s’est passé avant et tout ce qui commence aujourd’hui, pour le basket français, sa place sur l’échiquier mondial. J’espère qu’on pourra, tous ensemble, instaurer le règne français.” – Victor Wembanyama

Hyper ambitieux sans jamais être arrogant, bien conscient de son côté unique mais voulant inspirer du mieux possible les prochaines générations en véhiculant les bonnes valeurs, Victor Wembanyama est tout simplement le joueur qu’on aurait choisi pour tenter de porter le basket bleu-blanc-rouge le plus haut possible. Il est “The Chosen One” à la française, et le scénario de la Draft NBA de ce soir en est la plus grande des preuves.

Alors si on devait apporter un ultime message avant la cérémonie qui aura lieu dans quelques heures, c’est apprécions ce moment à fond pour tout ce qu’il représente. Ayons conscience de la portée de l’événement. Rendons-nous compte de ce que ça signifie d’avoir un Français en premier choix de la Draft.

Ce n’est jamais arrivé jusqu’ici. Cela n’arrivera peut-être plus jamais.