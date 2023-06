Victor Wembanyama : “Je veux que la France soit la plus grande nation basket au monde”

À quelques heures de la Draft, Victor Wembanyama doit trembler d’excitation. Il s’apprête à marquer l’histoire du basket français. Dans un fantastique entretien publié ce matin par l’Équipe, l’Alien explique qu’il souhaite faire de la France la plus grande nation du basket mondial. Pas sur une seule compétition, ce serait trop simple. Non, Wemby veut que cette domination soit durable.

Il est ambitieux, il est jeune. Il a la rage… et à la lecture de cet entretien superbement réalisé par Yann Ohnona, on n’apprécie qu’autant sa richesse de langage. Un prospect aussi fin dans ses propos, ça ne laisse pas de marbre. Surtout quand il aborde des sujets qui engagent les foules, comme c’est le cas de l’Équipe de France. Pour les Bleus, Victor Wembanyama voit grand. Très grand. Pour lui, la France doit devenir la plus grande nation du basket mondial. Et conserver ce statut durablement, comme il l’explique pour l’Équipe.

“J’espère que prochainement, on pourra constater qu’il y a une distinction entre tout ce qui s’est passé avant et tout ce qui commence aujourd’hui, pour le basket français, sa place sur l’échiquier mondial. J’espère qu’on pourra, tous ensemble, instaurer le règne français. Pas comme Napoléon hein, je veux simplement que la France soit la plus grande nation basket au monde, durablement.” – Victor Wembanyama, pour l’Équipe.

La phrase du changement d’ère entre “avant” et “aujourd’hui” peut paraître égo-trip… mais bien sûr qu’elle est vraie. Combien de jeunes garçons, jeunes filles vont regarder la Draft en direct ou en différé, et tomber amoureux de la balle orange ? Sans doute beaucoup, comme ceux qui suivront les exploits futurs de l’Alien en NBA, et seront conquis par son attitude et son aura. Ce soir ne marquera pas une révolution, mais un tournant pour le basket tricolore. L’assurance de le voir se développer en force ces prochaines années, tiré vers le haut par une pépite venue du Chesnay mais surtout venue d’ailleurs.

La frontière qui nous sépare des États-Unis est déjà plus mince qu’elle ne l’a jamais été. Les cadres actuels ont ouvert la porte au rêve, à Victor de prendre ce travail à bras le corps et le rendre – pour la première fois – réalité. Il ne sera pas seul dans sa quête, accompagné par une nouvelle génération tout aussi talentueuse. Et on a plus qu’hâte de vivre ça, dès le mois d’août prochain, pour la Coupe du Monde.

Source : l’Équipe