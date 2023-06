La Draft NBA sera commentée en direct à partir de 1h, sur la chaine Twitch de TrashTalk !

La Draft NBA, c’est ce soir ! Où la suivre ? Comment la suivre si on ne pige rien à son concept ? Victor Wembanyama peut-il être sélectionné en 16e choix par le Jazz ? Nadir Hifi en surprise de dernière minute ? On vous explique tout. En deux temps trois mouvements.

Ce soir, c’est le grand bal, mets du fard sur tes idées pâles

On va faire tanguer les étoiles, bien plus haut, bien plus haut, encore

Ce soir, c’est le grand jour, allons voir tomber les tambours

La fanfare des soldats de cour sonne faux, sonne faux, encore

Encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore

La Draft NBA, qu’est-ce que c’est ? Nous on sait déjà, vous peut-être pas, mais ce papier n’est en aucun cas destiné à vous disséquer ce concept, bien trop complexe pour tenir en si peu de lignes. Un article explicatif vous attend juste ICI. Là, l’idée, c’est juste de poser le tweet qui suit et de déguerpir. La Draft NBA 2023 sera commentée par TrashTalk dès 1h du matin sur la chaîne Twitch… et bah de TrashTalk. Kilolitres d’émotion à venir, des déclas intenses, des réactions furieuses et enjouées, tout cela en compagnie de Bastien, Alex et Simon. « Ouai mais avec vous on n’a pas les images ! ». Parce qu’avec vous on les a ? Essayer un peu de racheter les droits d’un tel évènement. Vous verrez que la vie, c’est pas Twitter et Instagram. Ouvrez les fenêtres. Sortez un peu, merde.

La chaîne de Twitch de TrashTalk ? C’est par ici !

🚨 CE SOIR : NBA DRAFT 2023 !! 🚨

RENDEZ-VOUS À 1H DU MATIN SUR TWITCH !!

MOMENT HISTORIQUE, COMMENTÉ EN DIRECT AVEC @ABallNeverLies ET @levraiscw 🔥

➡️ https://t.co/agZWRvIjBb pic.twitter.com/VOyW5rcq1d

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2023