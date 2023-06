Jordan, LeBron, LeBron, Jordan, et ainsi de suite. Le débat du GOAT faisait, fait, et fera toujours parler, mais ses options sont assez limitées, entre le sextuple champion avec les Bulls, et l’enfant de l’Ohio. Mais à notre plus grande surprise, et au plus grand bonheur de nos zygomatiques, Brandon Miller a offert une place à table à un nouvel invité… Paul George, dont le candidat au podium de la Draft a toujours été fan.

Attention, “hot take” en vue. Attendu très haut lors de la Draft, et même en deuxième position selon les dernières rumeurs, Brandon Miller a été invité à se prononcer sur le traditionnel sujet du Greatest Of All Time. Enfant des années 2010, Brandon aurait pu choisir la sécurité en mentionnant LeBron James car il est celui qu’il a pu voir en direct pendant toute son enfance. Ou en nommant Michael Jordan, face à qui il a réalisé des workouts cette semaine, et pour se faire bien voir des Hornets. Mais Brandon est différent et nous a donné la réponse que PERSONNE n’attendait : Paul George.

“I actually don’t think LeBron is the GOAT of basketball… My GOAT of basketball is Paul George.”

Brandon Miller weighs in on the GOAT debate 👀

(via: @ScoopB) pic.twitter.com/mEqVz89PsM

— Complex Sports (@ComplexSports) June 21, 2023

u

“Je ne pense pas que LeBron soit le GOAT du basket… mon GOAT c’est Paul George. J’ai grandi en le regardant jouer.” – Brandon Miller

Alors effectivement, dit comme ça, ça prête à sourire. Mais au fond, on se doute bien de ce que voulait dire Brandon, il a toujours été fan de PG13 et n’a juste jamais autant kiffé un joueur. D’ailleurs, il dit bien que George est “son GOAT”, symbole d’un enfant qui n’a jamais lâché sa star des yeux. Alors, LBJ et Michael sont sur une autre stratosphère que le Clipper si on prend le basket d’un point de vue global. Mais pour le jeune Miller, Paulo était le modèle parfait. Un gabarit et un style de jeu similaires, tout comme les rôles des deux garçons sur un terrain de basket. Au vu des projections concernant l’ailier d’Alabama pour la Draft 2023, il a bien fait de suivre les traces de PG.

Tout ça ne remettra sûrement pas en question notre position quant à la place de Paul George dans le débat du meilleur joueur de tous les temps, mais on s’est bien marré. Peut-être pas Michael Jordan qui a apparemment bien flashé sur Brandon lors de ses derniers workouts à Charlotte. Il ne s’agirait pas de faire changer d’avis His Airness quand même.

Source : Bally Sports