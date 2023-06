Très précieux dans son rôle de back-up de Ja Morant à Memphis, Tyus Jones a fait le bonheur des Grizzlies ces dernières années. Mais son bonheur à lui s’est progressivement effrité à force d’être limité à un rôle de meneur remplaçant alors qu’il a le talent pour être titulaire en NBA. Titulaire, il va enfin pouvoir le devenir à Washington, sa nouvelle équipe dans laquelle il vient tout juste de se faire transférer.

Avec la suspension de 25 matchs de Ja Morant pour la saison prochaine, on se demandait pourquoi des rumeurs autour d’un transfert de Tyus Jones animaient l’actu ces derniers temps. On parle d’un meneur qui a parfaitement remplacé Morant lorsque ce dernier était absent en saison régulière ces deux dernières années (pour cause de blessures ou de suspension), permettant ainsi aux Grizzlies de rester performants même sans leur superstar. Quel intérêt de s’en séparer alors que Memphis aura plus que jamais besoin de lui ?

The context has been added. An amazing four-year run for Tyus Jones in Memphis. Led the NBA in assist:turnover ratio each season and was one of the best backup point guards in the NBA. https://t.co/JUXetPgsbK

— Damichael Cole (@DamichaelC) June 22, 2023

Visiblement, ce costume de remplaçant de luxe ne convenait plus vraiment à Tyus Jones, même s’il excellait dans ce rôle. Et sachant qu’il va entrer en dernière année de contrat en 2023-24, Memphis a commencé à tester le marché pour voir les possibilités de transfert concernant son joueur, conscient que sa cote peut apporter une belle contrepartie au lieu de prendre le risque de le perdre contre peanuts plus tard. C’est ainsi qu’on en arrive au gros transfert d’hier soir.

Dans le cadre du deal à trois entre Boston, Memphis et Washington qui envoie Kristaps Porzingis aux Celtics, Tyus Jones a été transféré chez les Wizards, tandis que les Grizzlies ont récupéré le meneur calibre DPOY Marcus Smart.

There had been a sense around the league that Tyus Jones, who had thrived as a backup and fill-in starter for Memphis, was no longer content in that role. https://t.co/kxnLHBWGCO

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 22, 2023

Tyus Jones à Washington, voilà une équipe dans laquelle il ne devrait pas se retrouver remplaçant. Les Wizards possèdent certes du Monte Morris et du Delon Wright à la mène (et Chris Paul, qui semble néanmoins en instance de départ), mais Jones est un voire plusieurs crans au-dessus de ces gars-là, comme l’ont montré ses performances en tant que titulaire quand Ja Morant était absent à Memphis. Quelques chiffres pour vous illustrer ça : Jones, c’est 16,4 points, 4 rebonds, 8,1 passes et 1,8 interception de moyenne, en 50-40-80 aux pourcentages et en limitant toujours les turnovers, durant les 22 matchs où il a été titu cette saison. C’est très sérieux.

Très sérieux, et surtout très prometteur pour une équipe de Washington qui vient donc d’acquérir ses services, et qui vient d’enclencher le mode reconstruction sous l’impulsion de ses nouveaux dirigeants. Bradley Beal out, Kristaps Porzingis out, Kyle Kuzma potentiellement out, cela peut permettre à Tyus Jones de récupérer les clés du camion et montrer à toute la Ligue de quoi il est véritablement capable avec (beaucoup) plus de responsabilités. Il va pouvoir montrer sa capacité à stabiliser une équipe jeune, en besoin d’expérience.

The Wizards somehow netting Tyus Jones out of this Kristaps Porzingis trade is a win for them.

Jones could have an immediate runway to becoming the Wizards’ starting point guard. https://t.co/JeRcq8YhLq

— Evan Sidery (@esidery) June 22, 2023

Tyus Jones aux Wizards, on a donc hâte de voir ce que ça peut donner pour l’ancien remplaçant de Ja Morant, mais on se demande tout de même si Washingon représente seulement une étape pour le meneur, ou une franchise dans laquelle il va s’installer durablement.

Comme dit plus haut, Jones entre dans la dernière année de son contrat et est âgé de 27 ans. Alors peut-être que les Wizards vont le retransférer en cours de saison pour obtenir du capital draft (voire même avant selon leur choix à la Draft de ce soir, 8e pick pour rappel), peut-être que Jones lui-même se verra ailleurs dans quelque temps s’il se rend compte que le projet rebuild de Washington ne lui convient pas. Tout cela est possible aussi.

En tout cas, une chose est certaine : l’époque où Tyus Jones était bloqué en tant que meneur remplaçant derrière Ja Morant est révolue. Et ce sera à lui de confirmer qu’il peut être beaucoup plus.