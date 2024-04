Parmi les franchises qui en ont officiellement terminé avec leur saison, les Grizzlies sont peut-être celle qui doit souffler le plus fort aujourd’hui. 27-55, ça peut s’entendre, mais c’est surtout le scénario de la saison de Memphis qui restera particulier. Allez, on recule d’une case et on y retourne ?

Saurez-vous retrouver le nom des 33 joueurs ayant porté le maillot des Grizzlies cette saison ? Probablement pas, et ici on vous indiquera juste que Scotty Pippen Jr. doit probablement se placer autour de la quinzième place au classement des noms qu’on connait un peu. Les autres ? On parle de Maozinha Pereira ou de Dejon Jarreau, de Matt Hurt ou Timmy Allen. On a peut-être calé le nom d’un pote de lycée et vous ne le saurez même pas, bref, tout ça pour dire que cette saison les Grizzlies n’auront JAMAIS pu compter sur un roster complet, bien loin de là, très loin de là. Ja Morant a purgé sa peine de 25 matchs de suspension et n’a rejoué qu’à 9 reprises avant de dire bye-bye à 2023-24, Brandon Clarke n’a joué que 6 matchs, Marcus Smart 20, Desmond Bane 42 et Zach Randolph 0. Le meilleur moment de cette saison aura d’ailleurs été le retrait de maillot de Marc Gasol, ça en dit long, mais dans le Tennessee on n’est pas forcément inquiet puisqu’on récupérera bientôt toutes les forces vives tout en continuant de former un GG Jackson qui aura été la belle surprise de la saison pour Taylor Jenkins. Un groupe qui a fait ses preuves jusqu’en mai et qui a – on espère – mûri, un ou deux jeunes qui explosent, un bon choix de Draft et, qui sait, Memphis pourrait être de retour à une place qui correspond un peu plus au talent d’un groupe solide, qui ne demande qu’à être au complet. Messieurs, bonnes vacances !