A 48h du play-in tournament et une semaine du début des Playoffs, disons qu’on a hâte de découvrir une bonne quinzaine de franchises en mode battle royale. Spoiler, les Pistons ne font pas partie de ces franchises et “je dirais même plus”, on est bien content de ne plus les voir jusqu’en octobre.

Après une dernière branlée reçue des mains pourtant pas très pro des Spurs, on peut enfin souffler : on ne reverra pas les Pistons sur un parquet avant bien six mois. Beaucoup de respect pour les mecs qui galèrent, évidemment, mais obligés de rappeler qu’après un (tout) début de saison – trois matchs en gros – excitant avec notamment un duo Jalen Duren / Ausar Thompson qui régalait, la franchise du Michigan a très vite sombré dans les profondeurs de la Conférence Est. 28 défaites de suite, VINGT-HUIT, et même une série cauchemardesque de 36 défaites en 37 matchs (…), sachez qu’en novembre et décembre Adam Silver s’est probablement posé la question d’une descente en G League pour Detroit. Cade Cunningham n’a pas spécialement loupé de matchs cette saison (62 rencontres disputées) mais tout autour Monty Williams n’a pu tout au long de la saison construire qu’un amas d’objets. Un gosse qui essaie de faire rentrer un rond dans un trou carré et trop petit, sauf que le gosse en question est le coach le mieux payé de la Ligue, pas tip top. Au final le bilan comptable est aussi catastrophique que celui des cinq dernières saisons, Detroit enchaine avec une nouvelle dernière place de la Ligue et attend – une fois de plus – la Lottery avec impatience… Messieurs bonnes vacances, et sachez que ça nous en fera également.