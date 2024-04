Trae Young est devenu, à seulement 25 ans, le meilleur passeur de l’histoire des Atlanta Hawks. Avec 3 867 caviars, le meneur de poche a dépassé la marque de Doc Rivers en Géorgie. Que vous l’aimiez ou non, lui et sa densité capillaire, le constat est indiscutable, il est déjà une légende de la franchise.

“Bye-Bye Doc Rivers”. Une phrase prononcée par Allen Iverson en 2001, par tous les General Managers de la NBA depuis le début de sa carrière d’entraîneur et donc par Trae Young ce 14 avril 2024. Lors du dernier match de la saison régulière face aux Indiana Pacers, l’ancien de l’université d’Oklahoma est devenu le meilleur passeur de l’histoire des Atlanta Hawks avec 3 867 offrandes.

Point God.

C’est sur une passe pour son compère de backcourt Dejounte Murray que Ice Trae a battu le record.

En seulement six saisons, Trae Young a dépassé toutes les légendes de la franchise de Géorgie, que ce soit Bob Pettit, Dominique Wilkins ou Zaza Pachulia. Le meneur drafté en 2018 est l’un des meilleurs passeurs de sa génération et tourne à 9,5 caviars par match depuis son arrivée dans la Ligue.

En 2023-24, celui qui a mené son équipe à la Finale de Conférence en 2021 a délivré une ligne statistique magnifique avec 26,0 points et 10,8 passes de moyenne. Il est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire de la NBA à tourner à plus de 25 et 10 lors de deux saisons consécutives après Oscar Robertson et Russell Westbrook.

Trae Young is the 3rd player in NBA history to average 25+ PPG and 10+ APG in back to back seasons.

C’est désormais lors du match de play-in contre les Chicago Bulls que Trae Young devra délivrer ses prochaines passes décisives s’il souhaite qualifier ses Atlanta Hawks pour ses quatrièmes Playoffs consécutifs. Chiche ?

Source texte : Atlanta Hawks et StatMamba