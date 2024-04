Play-in tournament : les Pelicans recevront les Lakers mardi !

C’est officiel ! La dernière journée de saison régulière de NBA est terminée, et avec elle les classement sont scellés ! Les Pelicans sont les très grands perdants de cette soirée, puisqu’ils perdent leur sixième place face aux Lakers et joueront le Play-in tournament… contre les Lakers, à domicile mardi. Le gagnant filera en Playoffs, le perdant aura une seconde chance face au gagnant de Kings – Warriors.

Une petite répétition générale avant l’heure, histoire de prendre la température de la salle. Mardi soir, les mêmes acteurs s’affronteront au même endroit, pour une place en Playoffs. Les Lakers l’ont facilement emporté aujourd’hui, mais la réponse des Pelicans sera tout autre mardi, puisque l’enjeu sera à la hauteur des efforts du gagnant : qualification en Playoffs, jours de repos précieux. Le perdant aura toute la pression du monde sur les épaules à l’heure d’aller jouer sa survie face aux Kings ou aux Warriors

🚨 OFFICIEL 🚨

PELICANS – LAKERS AU PLAYIN TOURNAMENT !!

LE VAINQUEUR DU MATCH AFFRONTERA DENVER AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS !! pic.twitter.com/0s88uOPXAv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2024

Point noir sur la performance entre les deux équipes ce soir ? La sortie d’Anthony Davis visiblement touché au dos. Alerte, ça file de suite sur le banc. Le match étant déjà joué depuis un bon moment niveau score, pourquoi avoir laissé AD et LeBron James aussi longtemps sur le terrain ? On ne comprend pas la logique de Darvin Ham, pour le coup.

Les Lakers ont lutté et gagné pas mal de matchs pour remonter du mieux possible le classement après un début de saison vraiment mauvais. Ils terminent 8e au buzzer, et s’offrent – a défaut d’une place direct pour les Playoffs – deux chances d’y aller via le Play-in. Et c’est déjà pas trop mal ! Les Pelicans ont eux réalisé une fin de saison assez moyenne, et ont progressivement cédé leur place aux Clippers, aux Mavericks et enfin aux Suns. Il faudra s’imposer du stress pour accéder aux Playoffs. Tout ça pour potentiellement taper les Nuggets. Rendez-vous mardi à 1h30 pour ce match au sommet !

AD s’est fait mal au dos… pic.twitter.com/TWzpaYfEYV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2024