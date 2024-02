Transfert : Xavier Tillman (Grizzlies) envoyé chez les Celtics

Après le transfert de Simone Fontecchio aux Pistons, le Woj nous annonce un nouvel échange. Cette fois-ci, il implique les Grizzlies et les Celtics : direction Boston pour l’intérieur Xavier Tillman !

On se demandait que ce que Boston – meilleure équipe NBA cette saison – allait faire pour renforcer sa profondeur de banc. On a un début de réponse.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Celtics ont envoyé deux choix de deuxième tour de draft à Memphis pour acquérir les services du pivot Xavier Tillman (via leur trade exception à 6,2 millions de dollars).

The Celtics are sending a 2027 second via Atlanta and a 2030 second via Dallas to the Grizzlies, sources tell ESPN. Boston gets Tillman, a young, versatile frontcourt player who gives them some depth for a championship run. https://t.co/29KABsBums

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2024

C’est plutôt un joli coup que vient de réaliser le boss des Celtics Brad Stevens.

Au milieu de l’avalanche de blessures qui touche Memphis cette saison, Xavier Tillman connaît son plus gros temps de jeu (20,6 minutes) en carrière, pour des stats de 6 points, 4,6 rebonds, 1,2 interception et 1 contre de moyenne. Âgé de 25 ans, Tillman va apporter une solution supplémentaire à Boston dans la raquette, ce qui ne sera pas de trop en Playoffs.

Côté Grizzlies, c’est un nouvel intérieur qui fait ses valises après Steven Adams tout récemment. Memphis en profite pour renforcer son capital draft avec deux picks de second tour en plus.

__________

Source texte : ESPN

Boston rajoute de la viande à l’intérieur, pendant que Memphis continue à amincir son front court.

Tillman, très solide et engagé pour le collectif, pourrait servir de sécurité en backup de backup au poste de pivot aux côtés de Luke Kornett.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2024

Une belle assurance Horford également pour les Celtics, en cas de blessure.

Tillman n’a ni l’expérience d’Al ni sa polyvalence, mais il pourra rendre bien des services à Mazzulla.

Pas étonné si Xav est le facteur X d’une ou deux wins au printemps prochain.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2024

J’en reparlerai tout à l’heure en live (23h), mais Memphis est à un tournant saisissant de sa jeune histoire : avoir un groupe de jeunes stars en place, des joueurs qui vont demander de futures prolongations, quelques mois de développement avant de revenir à 1000%. https://t.co/kwI33cKoW2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2024