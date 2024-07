Les prolongations de contrat, c’est à la mode cet été à Boston. Le dernier à prolonger son bail chez les Celtics ? L’intérieur Xavier Tillman.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Tillman vient de signer un nouveau contrat en tant qu’agent libre avec Boston, d’une durée de deux saisons. Son salaire n’a pas été précisé. Il prolonge un jour après Jayson Tatum et Derrick White.

Pour rappel, Tillman sort tout juste de son contrat rookie après quatre années en NBA.

Free agent F Xavier Tillman has agreed on a two-year deal to return to the Boston Celtics, sources tell ESPN. Tillman averaged 5.3 points and 3.9 rebounds last season. pic.twitter.com/Z1510rRVs6

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2024

Xavier Tillman est arrivé à Boston en provenance de Memphis en février dernier, lui qui a été transféré contre Lamar Stevens et deux choix de second tour de draft.

En 20 matchs de saison régulière avec Boston, l’intérieur de 25 ans a tourné à 4 points et 2,7 rebonds de moyenne. Malgré la blessure du pivot Kristaps Porzingis en Playoffs, Tillman n’a pratiquement pas été utilisé lors du run victorieux des Celtics vers le titre, mais a tout de même eu quelques minutes en Finales NBA lors des matchs 3 et 4 à Dallas. Il avait notamment été précieux sur des séquences défensives contre Luka Doncic himself.

Apprécié dans le groupe bostonien, Xavier Tillman reste donc aux Celtics et aura peut-être un rôle un peu plus important la saison prochaine. On rappelle que Porzingis – opéré cet été – ratera la reprise et qu’Al Horford se rapproche des 40 balais.

__________

Source texte : ESPN

Brad Stevens est très clair : run it back à 100%.

Hormis le dossier Oshae Brissett (qui se prépare actuellement aux JO avec le Canada), les Celtics repartiront avec un effectif quasiment intact.

Quête de back to back = continuité.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2024