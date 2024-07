Ce mardi 2 juillet 2024, le basket féminin était à l’honneur puisque la joueuse de l’Equipe de France Gabby Williams a porté la flamme olympique à Lille !

Pour l’occasion, de nombreuses personnalités de la région ont été mises sur le devant de la scène. On pense notamment à Olivier Létang, président du LOSC. Raphaël Varane, ancien défenseur du RC Lens et champion du monde 2018 avec l’Equipe de France de Football, Eve Gilles, Miss France 2024, née à Dunkerque et pour finir, Dany Boon, le célèbre humoriste local, natif d’Armentières connu pour avoir tourné en dérision l’accent du Nord mis en lumière sa région dans ses nombreux sketchs et films décalés.

Mais, vous l’aurez compris, ce qui nous intéresse ici, c’est la présence de Gabby Williams, l’ailière franco-américaine, qui fait évidemment partie des joueuses retenues par le sélectionneur Jean-Aimé Toupane. Gabby a donné rendez-vous à 19h04 précises dans sa story Instagram, avant de recevoir le relais de la flamme olympique des mains de Barbara Martin Coppola, directrice générale du groupe Décathlon, dont le siège social est situé à Villeneuve d’Ascq (va-t-en Pau Gasol !).

La native de Spark, dans le Nevada, a ensuite parcouru les derniers mètres du Boulevard de la Liberté avant de transmettre à son tour le relais à Muriel Pichon, journaliste et promouvant l’égalité pour tous dans le sport. La flamme a ensuite poursuivi son chemin jusqu’au Champ de Mars, où Dany Boon, dernier relayeur, a pu enflammer le chaudron.

Gabby Williams est loin d’être la seule représentante de la balle orange à avoir pu porter la flamme olympique. Endy Miyem l’a également eue entre ses mains, tout comme les anciennes gloires Céline Dumerc ou Isabelle Yacoubou. Chez les hommes, Nando de Colo et l’incontournable Tony Parker ont également eu cet honneur.

La joie de Gabby Williams, qui avait un sourire jusqu’aux oreilles en portant ce symbole des Jeux Olympiques était communicative dans la capitale des Flandres !

La Flamme Olympique entre les mains de @gabbywilliams15 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Gw808S7uWL

— Clément TrashTalk (@ClementH9) July 2, 2024