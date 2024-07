Auteur d’un retour convaincant sur les parquets cette saison après de nombreuses galères de blessure, Jonathan Isaac capitalise avec la signature d’un nouveau contrat.

Il restait une saison non garantie à Jonathan Isaac sur son contrat, mais lui et le Magic ont renégocié pour repartir sur de nouvelles bases bien solides.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, le nouveau contrat signé par Isaac et la franchise d’Orlando est de 84 millions de dollars sur cinq ans. Environ 17 millions la saison, c’est plutôt honnête pour le Magic quand on voit les envolées des nouveaux contrats signés en NBA, mais c’est une victoire pour Isaac de décrocher un tel contrat sur le long terme quand on connaît son historique de blessures très chargé. Reste à voir tout de même si l’ensemble des 84 millions sont garantis ou non.

Ce deal, Jonathan Isaac a pu le décrocher grâce à une saison 2023-24 où il a su s’illustrer. Ses chiffres ne sont pas affolants (6,8 points, 4,5 rebonds par soir) mais il a participé à l’énorme saison défensive du Magic, troisième meilleure défense NBA cette année.

Avec ses bras immenses, ses 2m08, sa polyvalence et son impact physique, Isaac est un monstre défensif quand il est sur le terrain. Il a joué 58 matchs cette année pour 16 minutes de moyenne, et à chaque fois il a pesé dans sa moitié de terrain (1,2 contre, 0,7 interception). On se rappelle aussi que le coach Jamahl Mosley l’a utilisé sur le poste 5 en Playoffs, avec plus ou moins de réussite sur le plan collectif.

Au final, ce nouveau contrat symbolise la renaissance d’Isaac, qui fait à nouveau partie du projet très excitant du Magic.

Source texte : ESPN

