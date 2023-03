De retour sur les terrains en janvier 2023 après deux ans et demi d’absence, Jonathan Isaac a connu la joie de retrouver enfin les parquets. Joie malheureusement de courte durée, lui qui vient de repasser sur la table d’opération.

Décidément, le corps de Jonathan Isaac ne veut pas le laisser tranquille.

D’après Adrian Wojnarowski ESPN, l’ailier du Magic a été victime d’une déchirure à l’adducteur gauche, blessure nécessitant une opération et qui est donc synonyme de fin de saison.

ESPN Sources: Orlando Magic F Jonathan Isaac underwent season-ending surgery today to repair a torn left adductor muscle. Brutal setback for Isaac, 25, who played only 11 games this season after missing two years with a torn ACL. An MRI revealed the adductor injury on Wednesday. pic.twitter.com/nkPMfszXPI

