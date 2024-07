Les Warriors continuent leurs emplettes pendant cette free-agency et se sont attachés les services de Kyle Anderson. L’ailier quitte les Timberwolves via un sign-and-trade.

On savait qu’il serait difficile pour la franchise du Minnesota de conserver “Slow-Mo”, et ça s’est confirmé.

Les Loups sont déjà dans le rouge financièrement, et conserver l’ailier naturalisé Chinois en 2023 aurait pu plomber leurs finances. Au sortir de son contrat de 2 ans et 18 millions de dollars à Minneapolis, il a signé pour 3 ans et 27 millions de dollars, mais est immédiatement envoyé aux Warriors dans le cadre d’un sign-and-trade, contre un swap de seconds tours de Draft et une compensation financière. La troisième année de contrat n’est pas garantie

Les Warriors récupèrent un joueur sérieux, qui comprendra à merveille les principes de jeu de Steve Kerr. Son QI basket, son playmaking et sa défense feront du bien à une équipe qui a besoin de lots de consolation. Il ne fera certainement pas oublier Klay Thompson, parti aux Mavericks, mais son apport, comme celui de De’Anthony Melton, arrivé quelques jours plus tôt, pourrait tout de même être utile à GS.

Pour les Wolves, son départ est préjudiciable comme ses 6,4 points, 3,5 rebonds et 4,2 passes de moyenne sur la saison ne l’indiquent pas forcément, mais la franchise devrait pouvoir continuer sans celui que l’on appelle “Li Kaier” en Chine, et n’avait de toute façon pas les moyens de le prolonger sans tabasser la luxury tax.

