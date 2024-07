C’est à 21h05 tapantes ce mercredi, à la Kindarena de Rouen, que l’Équipe de France ouvrira les hostilités, dans le cadre de sa préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Désormais à seize avant d’entamer les premiers matchs de prépa, les Bleus vont pouvoir se mettre en confiance d’entrée contre une équipe turque ne pouvant pas compter sur ses joueurs phares.

Nous sommes à quatre joueurs d’avoir le roster définitif de l’Équipe de France pour ces Jeux olympiques de Paris 2024, et nul doute que les matchs de prépa à venir vont aider à y voir plus clair pour décider quels seront les douze derniers. Pas de Cedi Osman, de Shane Larkin, d’Alperen Sengun ou de frères Korkmaz au programme du côté de la Turquie, et ce sont plutôt les illustres Mert Kocagozoglu et autres Kaan Onat qui défendront les couleurs turques. Un premier match contre une équipe “affaiblie”, alors que le second match ce samedi à 16h contre l’Allemagne, championne du monde en titre, sera inexorablement plus compliqué.

Cette première rencontre va sûrement servir à Vincent Collet à faire des réglages et se faire des idées plus concises sur les lineups à employer avant que cela ne devienne plus sérieux. Il faudra notamment en tirer des enseignements avant les Jeux à venir, histoire de ne pas répéter le fiasco de la dernière Coupe du Monde. Quoi qu’il en soit, l’équipe, elle, semble prête et on est bien hypés à l’idée de voir nos petits Bleus rejouer au basket tous ensembles.

Une fois dans une vie 😮‍💨

Les Bleus version 𝟮𝟬𝟮𝟰 🇫🇷#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/Femc1HTbc9

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 2, 2024

Quelques éléments intéressants à observer lors de cette première rencontre? Tout d’abord, on s’apprête à voir la première cape de Bilal Coulibaly avec l’écusson Français. Et ça, ça se fête. Ensuite, il va y avoir l’aspect de la rotation des intérieurs qui va être fascinant à suivre. Victor Wembanyama et Rudy Gobert se sont probablement défendus l’un l’autre tout au long de ce début de prépa, alors à quelle fréquence seront-ils alignés côte à côte sur le terrain ? Quid du rôle de Guerschon Yabusele ? La peinture bleue va être sujette à moult ajustements ce soir à Rouen, définitivement l’aspect tactico-technique qui retiendra le plus l’attention. Bref. On se dit à 21h pour l’entre-deux, et allez les Bleus !