Pour ce premier jour du TQO (Tournoi de Qualification olympique), déjà une belle surprise. Enfin belle, pas si on s’appelle Luka Doncic…

Les résultats du jour

Brésil – Montenegro : 81-72

– Montenegro : 81-72 Égypte – République Dominicaine : 77-90

: 77-90 Finlande – Bahamas : 85-96

: 85-96 Géorgie – Lettonie : 55-83

: 55-83 Slovénie – Croatie :92-108

:92-108 Liban – Espagne : 59-104

: 59-104 Italie – Bahrein : à venir

Mexique – Lituanie : à venir

Ce qu’il faut retenir

Du côté de Riga, les Lettons ont assuré à domicile pour leur première et les Brésiliens se sont positionnés comme de vrais outsiders en tapant Nikola Vucevic et le Monténegro. Bruno Caboclo reste le GOAT ça bouge pas, si on vous disait que le rédacteur de cet article possède deux de ses maillots vous ne le croiriez pas.

A Athènes, première grosse sensation avec un arrêt de jeu de 35 minutes pour réparer un panneau d’affichage la victoire très solide de la Croatie contre la Slovénie. Luka Doncic était partout (26/11/10) mais maladroit (0/9 du parking) et ça n’était clairement pas assez. En face, la bande à Saric (triple-double), Hezonja, Zubac (18/8/5) et son back-up Brankovic n’a laissé que des miettes aux Slovènes, une joyeuse bande menée notamment par un excellent Filipovic. Les quatrièmes des derniers Jeux sont déjà dos au mur et devront gagner deux fois pour jouer les demis, probablement contre la Grèce. Dans l’autre match rien à signaler, victoire de la République Dominicaine contre l’Égypte.

Du côté de Valence l’Espagne a répondu présent face au Liban grâce à de bons matchs de Santi Aldama et Usman Garuba, entre autres, pas sûr d’ailleurs qu’on ait la force de voir Rudy Fernandez canarder un été de plus enfin bref. Dans l’autre groupe valencian le Bahamas s’est fait peur face à la Finlande mais a fini par s’imposer après une grosse bataille. 19/9 pour Deandre Ayton, 24 points pour Buddy Hield, 20 pour Edgecombe et 16 pour Eric Gordon, attention, l’Espagne devra se méfier.

Résultats du tournoi de San Juan à venir, fallait bien qu’on dorme, déso (mise à jour à venir).

Les classements

Le programme de demain