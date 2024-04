Xavier Tillman achève les Kings, victoire des Celtics (101-100)

Les Kings devaient s’imposer à Boston. Sans Jaylen Brown, avec des joueurs majeurs (Jayson Tatum, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday) ménagés au niveau du temps de jeu, les Celtics ont quand même réussi à gagner, grâce à un tir de Xavier Tillman à 7 secondes de la fin. Sacramento a eu trois tirs sur la dernière possession, mais aucun n’est rentré… et cela coûte cher au classement.

Les statistiques

Ce qu’il faut savoir ? Un match grossièrement maîtrisé par les Celtics, qui ont conservé une dizaine de points d’avance pendant 90% de la rencontre. Oui, parce que c’est parti en cacahuète à la fin. Derrière un énorme De’Aaron Fox (40 points), les Kings sonnent la chargent à 2m30 du terme et reviennent très vite à hauteur des Verts. Le Renard de Sac-Town se paie même le luxe de coller un tir du parking sur la tronche de Payton Pritchard, avec la planche. Les Kings mènent d’un point, il reste tout juste une possession sur l’horloge.

Sam Hauser prend un tir en pénétration, il est contré mais la balle revient dans les mains de Xavier Tillman, qui plonge dans l’axe et termine en floater, ficelle ! Boston reprend l’avantage, le TD Garden est conquis. Temps-mort Mike Brown, qui organise un tir pour De’Aaron Fox. L’intéressé s’exécute, ça ne rentre pas, ni sur les deux tentatives suivantes en rebond offensif. Sacramento s’incline, et laisse les Lakers revenir à égalité à la 8e place. Les Rois ont le tie-breaker, mais ne sont plus du tout à l’abri. La fin de saison à l’Ouest va être explosive !

