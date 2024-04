On y est ! Le mois d’avril est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Et au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit tous les cancres étaient de sortie, avec plus ou moins de réussite.

Les résultats de la nuit

Hornets – Magic : 124-115 (stats)

– Magic : 124-115 (stats) Pacers – Thunder : 126-112 (stats)

– Thunder : 126-112 (stats) Wizards – Blazers : 102-108 (stats)

: 102-108 (stats) Celtics – Kings : 101-100 (stats)

– Kings : 101-100 (stats) Bulls – Knicks : 108-100 (stats)

– Knicks : 108-100 (stats) Rockets – Heat : 104-119 (stats)

: 104-119 (stats) Grizzlies – Pistons : 108-90 (stats)

– Pistons : 108-90 (stats) Bucks – Raptors : 111-117 (stats)

: 111-117 (stats) Pelicans – Spurs : 109-111 (stats)

: 109-111 (stats) Mavs – Warriors : 108-106 (stats)

– Warriors : 108-106 (stats) Suns – Wolves : 97-87 (stats)

– Wolves : 97-87 (stats) Clippers – Jazz : 131-102 (stats)

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Jazz

Ils sont partis de très loin, mais le Jazz finit la saison tambour battant. Onzième défaite de suite cette nuit face aux Clippers, et seulement deux matchs de retard sur les Grizzlies juste devant. L’objectif est évidemment de coiffer l’Ours sur le fil, et les Rockets, les Nuggets, les Clippers et les Warriors (deux fois) peuvent déjà être assurés de la victoire dans les dix jours qui arrivent. Le sprint final comme on l’appelle. Tout en haut du Tankico les Wizards et les Pistons ont une fois de plus fait le taf, quelle saison incroyable pour les deux plus beaux tanks de 2024.

Mauvaise opération du jour – Blazers

Les Spurs et les Hornets ont chié dans la colle et personne ne semble vouloir de la troisième place de ce classement des nuls. Les Raptors ont gagné pour la première fois depuis le début du 21è siècle et s’en seraient bien passés, alors que les Grizzlies doivent probablement croire qu’ils jouent une place en Playoffs avec leur troisième succès de rang. Ça c’est pour les équipes qui ont gagné et qui n’auraient pas du, mais la palme du soir revient aux Blazers, qui ont battu les Wizards grâce à un très bon Deandre Ayton, à qui on n’avait pourtant rien demandé de tel. Ok c’est dur de perdre contre Washington, mais avec les succès cumulés des Spurs et des Hornets, Portland aurait pu revenir leur mettre un coup de pression, et nous on aurait pu dire que la saison des Blazers n’était pas complètement à chier. Du coup on ne le dit pas.

Le programme de la nuit prochaine

21h30 : Lakers – Cavaliers

1h : Nets – Pistons

2h : Grizzlies – Sixers

3h : Nuggets – Hawks

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon