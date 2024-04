Cette nuit les Hornets ont gagné alors qu’ils auraient été bien inspirés de perdre, mais, merde, de temps en temps ça fait du bien d’être heureux. Et la raison de ce bonheur à Charlotte ne se nomme évidemment pas Miles B. mais bien Brandon Miller.

Deux tirs à 3-points pour commencer, puis on a bien cru que ça ne s’arrêterait jamais. Car le début de match de Brandon Miller n’a pas été bon, il a été parfait. Impérial à 3-points, intouchable sur ses drives, et les Hornets qui surfent sur cette perfection pour s’offrir une respiration en cette fin de saison. A la mi-temps ? Brandon Miller n’est plus le trois ou quatrième meilleur rookie de la saison, il est MVP et candidat au Hall of Fame.

Mi-temps pour Brandon Miller :

26 points

10/10 au tir

5/5 du parking

20/20 la saison rookie

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 6, 2024



La deuxième sera moins phénoménale statistiquement parlant, peut-être parce que le n°2 de la Draft 2024 n’est pas tout seul sur le terrain. BM n’a en tout cas rien fait de mal cette nuit, atteint son quatrième match en carrière à 30 points ou plus, et symbolise donc le renouveau de cette équipe de Charlotte, pour qui le rebuild sera sans doute long, mais qui a au moins le mérite d’essayer, et qui n’a jamais regretté cette saison d’avoir pick Miller plutôt que Scoot Henderson en juin dernier.

32 points à 11/13 au tir dont 5/6 du parking et 5/5 aux lancers au final. On a bien cru que ce zinzin ne louperait pas un tir mais qu’importe, ce qui est sûr désormais, c’est qu’on ne loupera aucun de ses matchs jusqu’à la fin de la saison. Roule BM, roule.