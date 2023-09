Le 22 juin 2023, Brandon Miller a été appelé en deuxième position à la Draft devant Scoot Henderson. Bien que la plupart des observateurs critiquaient ce choix des Hornets, il faut dire que l’ancien ailier d’Alabama a tout de même quelques cordes à son arc.

Allez, on se refait une bonne compil’ histoire de faire gonfler la hype. On est tout de même sur un joueur très intéressant avec une adresse extérieure assez délirante. Dans la marasme offensif de Charlotte, BM ne peut que faire passer un cap aux Frelons. Bon ok… il y a aussi des défauts. Comme énoncé dans un point tactico-technique à sa Draft, Miller est encore un peu frêle face aux standards athlétiques de la Grande Ligue. Pas certain qu’on retrouve les mêmes highlights qu’en NCAA pour lui.

En revanche, faire la connaissance d’un certain LaMelo Ball devrait aider le rookie à prendre ses marques tranquillement, sans trop de poids sur les épaules. De quoi sublimer son jeu sans ballon en privilégiant son tir longue distance déjà fiable plutôt que de lui filer la balle dans la main en lui demandant de créer de l’attaque. Donc pour résumer, les spin-move et les dunks dans la raquette ? Pas sûr. Les 3-points en catch & shoot ou en dribblant ? Pour sûr !