Vidéo : les highlights de Kyle Kuzma en 2022-23

Chez les Wizards, c’est Kyle Kuzma qui récolte les honneurs des highlights 2022-23, malgré pas mal de concurrence (non). Si le rêve des Playoffs s’est rapidement envolé dans la capitale, on aura au moins vu l’ailier de Washington bien plus entreprenant cette année. Au programme ? Du 3-points et… du 3-points.

Ah le Kuz… Souvent tourné en dérision pour ses choix vestimentaires, parfois critiqué pour son implication dans le jeu, mais toujours fidèle au poste pour prendre les tickets shoot la saison dernière. Alors certes on n’est pas non plus sur un tireur d’élite (34% de loin la saison dernière). Mais avoir un gars qui n’a pas froid aux yeux pour dégainer dans n’importe quelle situation, ça fait toujours du bien à une équipe en galère de création offensive.

C’est d’ailleurs son principal apport : une haute responsabilité offensive. Avec la baisse de niveau de jeu de Bradley Beal, Kuzma s’est retrouvé de nombreux soirs avec les clés du camion à la ceinture. En termes de volume, on est pas loin des meilleures superstars NBA. Mais en termes d’adresse… on est sur du Kyle Kuzma. Donc pas de quoi s’emballer non plus, mais ce qui est sûr c’est qu’on suivra de près son rôle pour cette saison 2023-24 avec l’arrivée de Jordan Poole et Bilal Coulibaly sur les lignes arrières. Le Kuz continuera-t-il d’envoyer de la bombinette sans compter la saison prochaine ? Il y a de grandes chances, mais attention à un certain arrière issu de la Baie Californienne qui pourrait rapidement monter dans la hiérarchie…