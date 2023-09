Jordan Poole, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Wizards

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Washington Wizards cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur la franchise de la capitale au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est l’ancien joueur de Golden State Jordan Poole.

La preview complète des Washington Wizards 2023-24

Après une saison compliquée aux Warriors, qui a débuté par une patate de Draymond Green dans la tronche et qui s’est terminée par une mauvaise performance en Playoffs, Jordan Poole a traversé l’ensemble des Etats-Unis cet été. Au revoir la Baie de San Francisco, bonjour Washington DC. Transféré aux Wizards contre Chris Paul, l’arrière de 24 ans débarque dans une franchise en totale reconstruction après les départs de Bradley Beal et Kristaps Porzingis. De quoi lui offrir plein d’opportunités et plus de responsabilités qu’à Golden State.

Talentueux en attaque malgré ses imperfections, Jordan Poole pourrait bien nous sortir quelques gros cartons offensifs cette saison. N’oublions pas qu’on parle d’un scoreur tournant à 20 points de moyenne l’an passé. Aux Wizards, il aura le feu vert pour prendre tous les shoots qu’il veut, tout ça sans être critiqué au moindre raté ou à chaque balle perdue comme c’était le cas à Golden State. Alors certes, ça n’apportera probablement pas beaucoup de victoires à la faible équipe de Washington, et il y aura sans doute quelques trous d’air chez ce joueur réputé pour son irrégularité. Mais au moins on ne devrait pas s’ennuyer. Et ça, c’est déjà pas mal quand on parle des Washington Wizards.