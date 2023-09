La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Washington pour vous parler des Wizards !

#Les bons plans annoncés : Jordan Poole et Kyle Kuzma, WTF

Difficile de faire doublette aussi originale. Jordan Poole et Kyle Kuzma, deux des joueurs les plus à même de poser leur cerveau avant d’entrer sur le parquet, et ça peut donner au final des performances parfois all-time et parfois… catastrophiques. Jordan Poole était le pire joueur du millénaire avant de devenir un quasi MIP avec les Warriors (24,5 de moyenne TTFL la saison passée), alors que Kyle Kuzma peut débarquer à tout moment habillé d’un simple string mais est également capable d’en coller 40 si ses amis imaginaires le lui demandent. Bref de vrais 20 ou plus dans le viseur TTFL, mais possiblement pas mal de 9 aussi alors attention, même si poser Poole ou Kuz dans son deck dit déjà de vous que vous aimez la fast life. Pour le reste ? On sera davantage en attente des premières vraies perfs de certains jeunes (Coulibaly ? Advija ?) voire d’un Tyus Jones souvent parfait bien que peu habitué aux sommets des classements TTFL.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Kristaps Porzingis : 37,6 points

Bradley Beal : 33,2 points

Kyle Kuzma : 27,6 points