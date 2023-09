Salaires des Washington Wizards – saison NBA 2023-24

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place aux Washington Wizards.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2023-24 des Washington Wizards

Source tableau : HispanosNBA.com

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $142,045,053 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, les Wizards ont de quoi voir venir. La Luxury Tax est lointaine et la franchise n’a pas de raison de s’en approcher dans les prochaines années. La reconstruction débute, les gros salaires s’éloignent.

Comparé à l’an passé, les salaires des Wizards sont nettement plus bas. Il faut dire que D.C. a pu se débarrasser de l’énorme contrat de Bradley Beal. Porzingis est lui parti à Boston en échange de trois joueurs avec seulement une année de contrat. Ça sent les belles économies à venir.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

Jordan Poole

Kyle Kuzma

Daniel Gafford

Bilal Coulibaly

Seulement quatre joueurs sous contrat pour la saison 2024-25 mais d’autres noms vont vite se rajouter à la liste. On pense aux team options de Corey Kispert et Johnny Davis, des no brainers pour D.C. Il sera intéressant de voir ce que la franchise décide pour Deni Avdija également, lui qui peut tester le marché l’été prochain.

Trois joueurs à surveiller cette saison :