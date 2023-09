Incroyable news en provenance de l’EHPAD de Washington, Taj Gibson rempile ! A 38 ans et après 15 saisons dans la Ligue, il enseignera donc les rudiments du MMA aux jeunes intérieurs des Wizards.

Chris Paul, P.J. Tucker, LeBron James et Andre Iguodala, lorsque ce dernier aura re-signé avec les Warriors.

Voici donc les quatre seuls joueurs… plus vieux que Taj Gibson en NBA.

Il commence à grincer de partout, ça fait même un moment que c’est le cas, mais le vieux Taj Gibson est toujours là. Toujours vivant, toujours debout, et pas le dernier pour mettre des pichenettes (des mandales) au premier qui le croise d’un peu trop près. Révélé sur le tard (24 ans) avec les Derrick Rose, Joakim Noah et autres jeune Butler à Chicago au début des années 2010, Tajine est devenu ensuite ce que l’on peut appeler un soldat de Thibodeau, suivant son coach de toujours dans le Minnesota ou à New York. Le point commun entre toutes ces saisons ? La solidité du type, de plus en plus fatigué mais toujours dur comme du titane.

Free agent F Taj Gibson is returning to the Washington Wizards on a one-year, $3.2M contract, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. At 38, this will be Gibson’s 15th NBA season.

Avec à peine 4 points de moyenne la saison passée, Taj Gibson ne faisait déjà plus partie des leaders du roster, mais en terme de passage de témoin Wes Unseld Jr. pourra compter cette année encore sur une institution de NBA, bien utile pour forger le caractère d’un groupe très jeune. Par ailleurs, le manque de profondeur de la rotation intérieure des Wizards pourrait bien pousser Taj à prendre un peu plus de rab que prévu. Doucement hein, faudrait pas nous le casser pour de bon.