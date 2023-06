Alors qu’il disposait d’une clause pour prolonger d’un an à Washington, Kyle Kuzma a décliné sa player option pour tester la Free Agency cet été. Bon nombre d’équipes risquent de toquer à la porte de l’ailier.

Ce n’est une surprise pour personne mais au moins désormais c’est officiel, Kyle Kuzma a décidé qu’il était temps d’être payé à sa juste valeur. Une player option à 13 millions de dollars ? Insuffisant pour un joueur qui tournait cette année à 21 points, 7 rebonds et presque 4 passes de moyenne, portant plus d’une fois la casquette de boss aux Wizards. L’objectif est donc d’aller chercher un nouveau contrat digne de ce nom (il risque de doubler son salaire) et le joueur devrait pouvoir compter sur la concurrence entre les prétendants pour faire monter les enchères.

Point positif pour Kuz’, une Free Agency 2023 qui ne regorge pas de talents (Kyrie Irving, Draymond Green, Fred VanVleet étant les principaux noms à aller chercher), au point d’en faire une des cibles de choix durant l’intersaison. La question est de savoir désormais où le joueur exportera ses talents. Après le départ de Bradley Beal, l’option d’un retour à Washington, où il occuperait certainement un rôle de leader, est toujours d’actualité selon le Woj’. Reste à savoir si la nouvelle direction de la franchise, incarnée par Michael Winger, souhaite repartir sur des bases totalement nouvelles ou si elle compte sur Kyle Kuzma pour porter son nouveau projet. Si ce n’est pas le cas, nul doute que l’ancien Laker saura rebondir ailleurs.

