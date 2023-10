Dans un match à l’intérêt tout relatif vu la branlée monstrueuse infligée par les Wizards aux Taipans de Cairn (Australie), Bilal Coulibaly a pu néanmoins jouir d’un temps de jeu élargi et montrer de sympathiques choses sur le terrain. Ce qui impressionne ? Sa défense déjà très intense, qui lui a permis de gratter plusieurs ballons et de finir deuxième meilleure évaluation du match, derrière Kyle Kuzma (22 points).

Un match assez discret offensivement (5 points) mais très intéressant sur le plan défensif. Voilà qui doit pleinement satisfaire Bilal Coulibaly pour sa première en pré-saison sous le maillot des Wizards. Son envergure de 219 centimètres doublée d’une mobilité impressionnante et d’une pression tout terrain a d’ores et déjà prouvé son efficacité sur les séquences où il est entré en jeu. Son premier panier est d’ailleurs issu d’un ballon gratté après un travail défensif tout terrain sur son vis-à-vis.

On ajoute six rebonds à ces trois interceptions, et on obtient au final un joli petit match défensif, symbole de ce qu’il apportera en priorité aux Wizards la saison à venir : de l’énergie, sans doute un peu de dégoût pour les adversaires qui vont en chier un peu plus que d’habitude lorsqu’il faudra monter la balle. Sur le plan offensif, le français sélectionné en 7e position de la Draft 2023 s’est donc moins illustré, mais finit tout de même à 5 points et 3 passes décisives.

On l’avoue : il s’est aussi fait discret de manière volontaire, car vu l’adversité du jour… disons qu’il y avait moyen de croquer un peu plus et se faire plaisir. Teamwork avant tout, les shoots ont été laissés à un Kyle Kuzma déjà en forme (22 points) et un Jordan Poole déjà chaud à 3-points (18 points, 4/8 de loin). Victoire des Wizards 145-82, mais on s’en cogne pas mal du score. L’important est ailleurs : Coulibaly termine deuxième meilleure évaluation (+29) du match derrière Kyle Kuzma (+30). Si ça n’est pas un symbole encourageant ça… et ça nous donne envie d’en voir déjà plus !

Prochain rendez-vous ? Vendredi matin, à 1h du zbah’ face au Hornets !

