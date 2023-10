Coup bas un jour, coup bas toujours ? C’est sans doute le crédo de Dillon Brooks, qui a profité de sa première officielle sous la tunique des Rockets en pré-saison pour se faire exclure suite à un bras envoyé dans les valseuses de Daniel Theis… Au bout de seulement cinq minutes, ça promet !

Ça ne reste que de la pré-saison, mais bon sang qu’il n’est pas fûté ce Dillon Brooks. Sa grosse Coupe du Monde nous avait presque fait penser qu’il était devenu un joueur sérieux, capable de grandes prouesses sur un terrain de basket notamment à l’heure de défendre. C’est en partie vrai, mais il faut toujours cette faute à la con pour tout gâcher. Le move bien stupide bien inutile qui le fait remarquer dans le mauvais sens du terme.

Dillon Brooks just got ejected in a preseason game 😅 pic.twitter.com/IiczcEDAvc

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 11, 2023

Sa victime du soir ? Daniel Theis. Sur une grosse séquence défensive, Brooks s’approche de Theis qui vient porter un écran a Bennedict Mathurin. Rien d’anormal, c’est du basket… mais il fallait évidemment envoyer un bras dans les bijoux de familles de l’ailier-fort allemand. Allez, on reconnaît qu’il peut subsister un caractère involontaire au mouvement, car Brooks est pris dans la course. Toutefois, les arbitres ne l’ont pas entendu de cette oreille. Review vidéo, faute flagrante 2, expulsion immédiate.

Le corps arbitral n’a lui pas oublié qui est Dillon Brooks, qui risque de passer une saison assez longue à Houston s’il ne se tient pas à carreau en matière de comportement sur le terrain. Ce n’est que de la pré-saison, mais l’avertissement est déjà largement palpable. Et il se matérialise par un envoi à la douche après seulement quelques minutes de jeu.

Source : Bleacher Report (images)