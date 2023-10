Durant une conférence de presse ce tenant ce mardi 10 octobre, plusieurs dirigeants de la Fédération Française de Basket-ball dont Jean Pierre-Siutat – président de la FFBB – se sont exprimés quant aux perspectives de l’Équipe de France pour les Jeux Olympiques, suite à la déception des résultat de la dernière Coupe du Monde. De quoi éclaircir certains points capitaux, notamment celui des joueurs évoluant au sein des clubs russes et biélorusses.

Le bras de fer continue pour la FFBB. Ayant déjà pris des mesures drastiques depuis l’EuroBasket 2022, Jean Pierre Siutat a annoncé cet après-midi le maintien de l’inéligibilité pour les joueurs français évoluaant dans des clubs russes et biélorusses.

“Il y a des cas particuliers pour la sélection. Le cas des joueurs qui jouent en Russie. Ces joueurs ne sont pas sélectionnables à date, sauf évolution du conflit ou de la position du ministère. Mais on y travaille sur un plan politique. » – Jean-Pierre Siutat

Des positions qui ne datent pas d’hier puisque la fédé avait déjà annoncé suivre le mouvement de la FIBA dans un communiqué datant du 1er août 2022. Des attestations sur l’honneur ont depuis été signées pour stipuler un engagement des joueurs et du staff afin de ne pas signer à l’avenir dans un club russe ou biélorusse durant le temps de la guerre en Ukraine.

Pourtant, on se demandait à quel point les choses pouvaient s’ajuster en sortant d’un mondial clairement raté pour l’Équipe de France. Éliminés dès les phases de poule, les Bleus n’ont pas su répondre aux attentes face à une concurrence internationale de plus en plus forte. Nicolas Batum a d’ailleurs réagi à chaud au micro de Rémi Reverchon sur beIN Sport après la défaite contre la Lettonie, en affirmant que “tout le monde devait se remettre en question” :

Les mots de Nicolas Batum en sortie de défaite :pic.twitter.com/D9jtmbnHh9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 27, 2023

Une réaction franche, sans langue de bois, qui avait le mérite d’être claire.

On pense alors évidemment à Thomas Heurtel, qui n’a pas pu participer à cette Coupe du Monde suite à sa signature au Zénith de St. Petersburg en septembre 2022. Difficile de réellement savoir à quel point la fédération voulait, ou pouvait, agir sur ces règles découlant de conflits d’intérêts politiques, mais la France devra logiquement et de nouveau se passer des services de leur arrière cadre durant les Jeux Olympiques de 2024. À noter également les absences de facto de Louis Labeyrie (33 sélections) et Livio Jean-Charles (3 sélections) qui ne pourront pas poursuivre leur carrière internationale suite à des signatures dans des clubs russes.

Sources texte : conférence de presse via Rémi Reverchon, beIN Sport, communiqué FFBB