L’Équipe de France masculine ne sera pas au village olympique pour les JO de Paris 2024

Ce mardi 10 octobre, le président de la fédération Jean-Pierre Siutat et plusieurs dirigeants de l’Équipe de France se sont exprimés en conférence de presse sur les échecs de cet été ainsi que les grandes échéances à venir, dont bien sûr les JO de Paris 2024. On a notamment appris que les Bleus seront basés en dehors du village olympique…

À chaque olympiade, le village olympique rassemble des athlètes du monde entier et de tous les sports avec comme objectif de leur offrir une expérience optimale pendant deux semaines. Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, pas moins de 14 500 athlètes et leur staff seront réunis du côté de Saint-Denis, Saint-Ouen-Sur-Seine et l’Île-Saint-Denis pour vivre à fond la compétition. Mais ceux de l’Équipe de France de basket masculine n’en feront pas partie.

Si l’on en croit le directeur technique national de la FFBB Alain Contensoux, les Bleus seront en effet basés dans un hôtel de Lille lors de la phase de poules (qui se déroulera au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq), puis à l’INSEP quand la compétition suivra son cours du côté de l’Accor Arena de Paris (via Rémi Reverchon de BeIn Sports).

“Pour les Jeux, et pour se positionner par rapport au nombre d’accréditations disponibles, il a été décidé que le groupe masculin sera hors village Olympique, en hôtel à Lille et à l’Insep à Paris.” – Alain Contensoux

Xavier Monferran de Radio France a précisé que ce choix a été fait par les joueurs, qui ont l’habitude de passer par l’INSEP pour se préparer avant chaque grande compétition internationale. L’Équipe de France féminine sera par contre bien présente au village olympique contrairement aux hommes. Pour parvenir à ces décisions, un vote en interne a été réalisé auprès des joueurs et des joueuses de l’EDF.

Sources texte : conférence de presse (via Rémi Reverchon) / Radio France / Paris 2024

