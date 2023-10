Après l’ascension d’Anthony Edwards en 2023, Karl-Anthony Towns n’est plus vraiment le chef de meute au sein des Timberwolves pour la saison à venir. Alors selon ce qu’il se passe en 2024 pour Minnesota, sa place pourrait rapidement être remise en question…

256 millions de dollars sur 5 ans… C’est le montant garanti qu’il reste sur le contrat de KAT après une prolongation XXL signée l’année dernière. Ça pèse beaucoup dans une masse salariale, surtout lorsque le joueur… ne joue pas. Alors comme sa dernière saison a laissé un léger goût d’amertume pour les ambitions des Wolves, on est en droit de réfléchir à son potentiel transfert.

Alors, un transfert de Karl-Anthony Towns… souhaitable, inévitable ou blasphème ?

Souhaitable ?

Certains fans des Wolves pensent qu’il est déjà souhaitable qu’il parte. Mais prenons plutôt un contexte de fin de saison, pour tout de même donner une chance à son association avec Gobert. En quoi serait-il souhaitable que Towns quitte le navire Minnesota ? Probablement dans un scénario assez similaire à l’année passée : une saison régulière en dent de scie, une place moyenne dans le tableau final, et un échec net au premier tour des Playoffs. Soit Towns est blessé une bonne partie de la saison, avec une frustration de ne plus pouvoir l’utiliser ; soit la synergie intérieure avec Rudy Gobert ne prend tout simplement pas et affiche des résultats en deçà des attentes.

Là on pourrait s’attendre à ce que son transfert soit souhaitable pour changer la structure de l’équipe autour d’Edwards et Gobert. Mais le problème avec Towns, c’est son contrat… Difficile de trouver une équipe intéressée par KAT qui pourrait satisfaire les Wolves en échange dans leur désir de compétitivité. Minnesota devrait certainement faire des concessions, et pas sûr que Tim Connelly soit prêt à les faire.

Inévitable ?

Dans quel scénario serait-il inévitable ? Certainement dans le cas précis où les Wolves enchaînent les séries de défaites dès le début de la saison, malgré une raquette de All-Stars en pleine forme. On aurait des Timberwolves ultra-décevants avec un coach qui peine à unifier son groupe, un échec sportif qui se constate sur le terrain, mais aussi sur le banc où ça commence à se foutre de vraies patates. On aurait probablement un Chris Finch qui sauterait rapidement en premier fusible, mais si l’échec perdure, la deadline pourrait être épicée…

Comme on l’a déjà dit, transférer Towns est difficile en termes de contrat si l’on souhaite obtenir une équivalence sportive en échange. Sauf que si une opportunité de gros poisson sur la deadline se présente, peut-être que Tim Connelly serait moins exigeant dans l’urgence de la situation. Dans tous les cas Towns serait probablement mis sur le marché de l’été…

Blasphème ?

Comme Anthony Edwards a brillamment pris le trône de la meute, il n’existe plus beaucoup de scénarios où transférer Karl-Anthony Towns serait un blasphème, n’en déplaise aux plus grands puristes de la franchise. En général, chaque franchise compétitive a son poulain attitré et les autres pièces du projet sont plus ou moins transférables en fonction des opportunités. Donc KAT n’est clairement plus à l’abri des rumeurs de trade sur lui.

Maintenant, si le chat du Minnesota veut redevenir sacré au sein de sa franchise, il faudra gagner un bon nombre de matchs en régulière en finissant dans les quatre premiers de l’Ouest tout en passant un tour de Playoffs. Si les Wolves jouent enfin au basket à la hauteur de leurs ambitions avec une raquette dominante des deux côtés du terrain, un Anthony Edwards qui fait des progrès dans l’efficacité au scoring, et une ribambelle de role players qui font le job chaque soir, alors KAT pourrait bien redevenir indispensable.

Des possibilités différentes pour l’avenir de Karl-Anthony Towns au sein de la meute, et la plupart ne sont pas forcément glorieuses quand on est fan des Loups. Plus les années passent dans le Minnesota, et plus l’étau se resserre. Pour Karl-Anthony Towns ? C’est maintenant ou jamais s’il veut redevenir indispensable au projet !