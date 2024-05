NBA Top 5 : Karl-Anthony Towns perfectionne l’art du putback

Les Dallas Mavericks squattent les Top 10 depuis le début de la saison. Entre les facéties de Luka Doncic et Kyrie Irving et la verticalité de leurs intérieurs, il y a de tout pour faire une machine à highlights. Alors lorsque vous les opposez à Anthony Edwards, Jaden McDaniels et les autres …

Derrick Jones Jr a les réacteurs d’un avion dans ses mollets partie 879.

Kyrie Irving est un des meilleurs finisseurs de l’histoire partie 957.

La passe de Luka DOncic pour Josh Green était un délice, mais le contre de Naz Reid est encore mieux.

La passe de Kyrie Irving pour Daniel Gafford est bien trop haute … pour 99% de la population mondiale, mais pas pour Big Dan.

Anthony Edwards a raté pas mal de tirs cette nuit, mais parfois, Karl-Anthony Towns était à la rescousse.